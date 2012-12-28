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В России
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51 секунду назад
В РФ вдвое выросли пени за долги по коммунальным платежам
С 1 января 2025 года в России увеличились пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.
В компании уточнили, что при расчете пеней применялся льготный порядок, установленный постановлением правительства РФ. Однако с начала 2025 года это постановление утратило силу. Теперь расчет производится на основе актуальной ключевой ставки ЦБ РФ, составляющей сегодня 21%.
Эксперты рекомендуют россиянам своевременно оплачивать коммунальные счета, делая это до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Это позволит избежать пеней.
В компании напомнили, что начисление пеней начинается с 31-го дня просрочки. В период с 31 по 90 день пени составляют 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день. После 90 дней размер пеней вырастает до 1/130 ставки рефинансирования.
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