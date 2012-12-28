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Общество
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сегодня, 17:28
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 14 января станут плановые ремонтные работы на сетях – неудобства коснутся потребителей трех улиц в двух районах, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 19, 21, 23, 25 по улице Скороходова.
Подвоз воды для питья на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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