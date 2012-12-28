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сегодня, 17:28
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 января станут плановые ремонтные работы на сетях – неудобства коснутся потребителей трех улиц в двух районах, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов и помещений №№ 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 15 по улице Лутова. 

С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 19, 21, 23, 25 по улице Скороходова. 

Подвоз воды для питья на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (2)

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Иваныч
27 минут назад
Смотрю новости и удивляюсь, зимой плановые работы на сетях. Работяги возятся зимой с задвижками, хорошо ещё что морозов нет. Хоть одного грамотой наградили не говоря уже о премии. Бывает что и ночью работают.
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САИ
сегодня, 17:52
Ну опять у РВК зимой плановые работы? Смешно. А нельзя за год информировать население о плановых работах, если работы плановые!? И почему у РВК на зиму планов громадье.
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