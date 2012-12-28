В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2

Легкие морозы возвращаются в Липецкую область.

12 января через территорию Липецкой области с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона – в его зоне пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. 13 и 14 января существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшие снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1 градусов, днем – от -3 до +2.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем – около нуля градусов.День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градусов мороза.