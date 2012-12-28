Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2
Легкие морозы возвращаются в Липецкую область.
Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшие снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1 градусов, днем – от -3 до +2.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем – около нуля градусов.
День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градусов мороза.
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