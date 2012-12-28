Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мощный хлопок у хлебозавода перепугал липчан
Происшествия
Парень вынес ногой стекло в двери подъезда и пригласил внутрь дам
Происшествия
Личность обнаруженного утопленника установлена
Происшествия
В реке Воронеж на Соколе утонул мужчина
Происшествия
Липчанка украла 300 тысяч у организации, в которой работала
Происшествия
Табачный киоск горит на улице Космонавтов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Общество
В Липецке под колеса автобуса попал пешеход
Происшествия
«Засунули в землю и ушли…»
Происшествия
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
Читать все
В Липецке под колеса автобуса попал пешеход
Происшествия
Табачный киоск горит на улице Космонавтов
Происшествия
«Засунули в землю и ушли…»
Происшествия
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
Опять и в 2025: липецкие хоккеисты потерпели 23-е поражение с начала сезона
Спорт
В Липецке отключат воду на улице Кузнечной
Общество
В реке Воронеж на Соколе утонул мужчина
Происшествия
Личность обнаруженного утопленника установлена
Происшествия
Ссёлки остались без воды из-за ремонтных работ на водопроводе
Общество
В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
625
сегодня, 17:00
1

В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2

Легкие морозы возвращаются в Липецкую область.

12 января через территорию Липецкой области с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона – в его зоне пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. 13 и 14 января существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшие снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1 градусов, днем – от -3 до +2.

 В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем – около нуля градусов.

День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градусов мороза.
погода
1
0
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Безмасочник
сегодня, 17:34
Побольше бы таких зим! Какая красота - вроде зима, а на самом деле октябрь. У меня грибы в саду выросли.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru