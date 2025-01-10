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Происшествия
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10.01.2025 11:36
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Угонщик забуксовал в снегу
31-летний житель Саратовской области спешил домой и угнал машину в Елецком районе. Но далеко не уехал.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ночью пьяный мужчина обнаружил на улице незапертый автомобиль «ВАЗ», да ещё и с ключами в замке зажигания. Мужчина решил не упускать шанс: он запустил двигатель и попытался уехать. Но машина забуксовала в снегу, и вскоре заглохла. Запустить двигатель снова ему так и не удалось. Угонщик вышел из машины и скрылся.
Несмотря на неудавшийся угон (машина забуксовала и заглохла всего в нескольких метрах от места парковки), так как мужчина уже был ранее судим, по совокупности преступлений ему назначен реальный срок.
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