Угонщик забуксовал в снегу

31-летний житель Саратовской области спешил домой и угнал машину в Елецком районе. Но далеко не уехал.

Елецкий районный суд приговорил 31-летнего жителя Саратовской области к одному году четырём месяцам лишения свободы за угон автомобиля, который мужчина объяснил острой необходимостью добраться из Липецкой области домой.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ночью пьяный мужчина обнаружил на улице незапертый автомобиль «ВАЗ», да ещё и с ключами в замке зажигания. Мужчина решил не упускать шанс: он запустил двигатель и попытался уехать. Но машина забуксовала в снегу, и вскоре заглохла. Запустить двигатель снова ему так и не удалось. Угонщик вышел из машины и скрылся.Несмотря на неудавшийся угон (машина забуксовала и заглохла всего в нескольких метрах от места парковки), так как мужчина уже был ранее судим, по совокупности преступлений ему назначен реальный срок.