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сегодня, 13:42

Стоимость проезда по трассе М-11 увеличилась для всех категорий транспорта

С 9 января повысились тарифы за проезд.

Концессионер головного участка платной автодороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» (15-58 км) — ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) — с 9 января повысил тарифы за проезд для всех категорий транспорта.

Индексация коснулась как владельцев транспондеров, так и водителей, разово оплачивающих проезд наличными или картой. Для владельцев транспондеров М-11 с приобретенными ранее абонементами стоимость остается прежней.

«Изменение тарифа составит от 3% до 9% от первоначальной стоимости. Так, для легковых автомобилей цена вырастет от 10 рублей до 100 рублей за одну поездку в зависимости от маршрута и времени проезда», — говорится в сообщении компании.

Согласно данным сайта СЗКК, стоимость проезда без транспондера днем в будний день от Москвы до «Шереметьево-2» (терминалы D, E и F) сейчас составляет 460 рублей, до «Шереметьево-1» (терминалы A, B и C) - 630 рублей, до Зеленограда - 570 рублей, до ЦКАД и далее до МКК (А-107, «Малая бетонка») — по 800 рублей, до Солнечногорска — 1030 рублей.

С транспондером М-11 проезд по тем же направлениям соответственно будет стоить 435 рублей, 595 рублей, 525 рублей, по 690 рублей, и 865 рублей - то есть, на 5,4%-16% дешевле по сравнению со стоимостью разовых поездок по аналогичным маршрутам.

Как отмечает СЗКК, экономия на поездках до 65% по сравнению с базовой стоимостью возможна при приобретении абонементов. Опция доступна для владельцев транспондеров М-11. Абонементы предлагаются на различное число поездок, от двух до 30, — передает «Интерфакс».

СЗКК, которая построила и эксплуатирует головной участок М-11 на платной основе, а также оператор участка (ОССП) входят в АО «Дороги и мосты», являющееся частью инфраструктурной группы «Нацпроектстрой».
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