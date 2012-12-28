95 человек приняли участие в 146 ледяных заплывах

Восьмой чемпионат Липецка по зимнему плаванию прошел в клубе моржей.

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В клубе моржей прошёл восьмой чемпионат Липецка по зимнему плаванию. Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, в 146 ледяных заплывах приняли участие 95 человек. Они преодолевали расстояние в 25, 50 и 100 метров. Некоторые плыли несколько дистанций.В этом году в Липецк впервые приехали моржи из Белгородской и Нижегородской областей. Также были команды из Тамбова, Мичуринска, Подмосковья.