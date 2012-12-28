Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: Сочельник, не тяжёлый понедельник, секреты карьерного взлёта в 2025 году
Общество
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24 минуты назад
95 человек приняли участие в 146 ледяных заплывах
Восьмой чемпионат Липецка по зимнему плаванию прошел в клубе моржей.
В этом году в Липецк впервые приехали моржи из Белгородской и Нижегородской областей. Также были команды из Тамбова, Мичуринска, Подмосковья.
Видео – t.me/lipobl
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