Липчанин чуть не лишился 700 000 рублей, поверив лжесотрудникам банка и ФСБ

Они представились кураторами в «специальной операции по поимке мошенников».

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В полиции рассказали, как в декабре липчанин едва не стал жертвой мошенников и не лишился крупной суммы.Мужчина неожиданно получил в мессенджере сообщение от своего начальника. Лжеруководитель сообщил, что с подчиненным должен связаться сотрудник ФСБ «в целях поддержания информационной безопасности» в их организации.В начале телефонного разговора работник столичной службы безопасности попросил потерпевшего сохранять строгую конфиденциальность беседы. Липчанин узнал, что злоумышленники пытаются списать сбережения с его личного счета на финансирование деятельности террористической ячейки. Под угрозой оказались 700 тысяч рублей. Во избежание проблем с законом, от потерпевшего требовалось «вывести на чистую воду» недобросовестных сотрудников банка и правоохранительных органов, которые оказывают поддержку мошенникам. Со слов аферистов, в схеме даже были задействованы коллеги потерпевшего.С самого начала липчанин сомневался, что его деньги в опасности, но мошенники нашли способы убедить его в своей компетентности. Чтобы поймать жертву на крючок, они отправили в сообщениях договор о неразглашении информации, где были указаны его личные данные, а также повестку для вызова на допрос и поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности.Во время общения по видеосвязи аферисты не скрывали свои лица, для полной достоверности даже были одеты в форму спецслужбы.По совету лжесотрудника ФСБ потерпевший начал общение с «доверенным лицом» из банка, который, конечно же, посоветовал липчанину незамедлительно перевести всего его сбережения на «безопасный счёт». Когда мужчина снова усомнился в правдивости предоставляемой ему информации и попытался обдумать свои действия, девушка-лжеменеджер банковской организации вновь переключила его на сотрудника спецслужб. Лжесотрудник ФСБ начал угрожать потерпевшему возбуждением уголовного дела за финансирование террористической организации, а затем переключил его на другого сотрудника безопасности, который посредством видеосвязи проинструктировал потерпевшего по дальнейшим действиям со счётом.Злоумышленники подкрепляли свои слова все новыми угрозами, сообщив мужчине, что теперь его деньги «меченные» — за ними следят спецслужбы и он не сможет их снять и потратить на личные нужды. Аферисты посоветовали снова следовать указаниям лжесотрудника банка во избежание дальнейших проблем.По указанию злоумышленников липчанин приехал в банк для снятия наличных и их дальнейшего перевода на «безопасный счет». Аферисты предупредили мужчину, что в банке его будут отговаривать от получения сбережений, и он не должен верить сотрудникам, ведь все они заодно с мошенниками. Однако легенда не помогла, и мошенники не добились своей цели — настоящие сотрудники банка заблокировали счет липчанина, тем самым спасли его сбережения.