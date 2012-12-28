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Происшествия
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сегодня, 10:35
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Липчанин чуть не лишился 700 000 рублей, поверив лжесотрудникам банка и ФСБ
Они представились кураторами в «специальной операции по поимке мошенников».
Мужчина неожиданно получил в мессенджере сообщение от своего начальника. Лжеруководитель сообщил, что с подчиненным должен связаться сотрудник ФСБ «в целях поддержания информационной безопасности» в их организации.
В начале телефонного разговора работник столичной службы безопасности попросил потерпевшего сохранять строгую конфиденциальность беседы. Липчанин узнал, что злоумышленники пытаются списать сбережения с его личного счета на финансирование деятельности террористической ячейки. Под угрозой оказались 700 тысяч рублей. Во избежание проблем с законом, от потерпевшего требовалось «вывести на чистую воду» недобросовестных сотрудников банка и правоохранительных органов, которые оказывают поддержку мошенникам. Со слов аферистов, в схеме даже были задействованы коллеги потерпевшего.
С самого начала липчанин сомневался, что его деньги в опасности, но мошенники нашли способы убедить его в своей компетентности. Чтобы поймать жертву на крючок, они отправили в сообщениях договор о неразглашении информации, где были указаны его личные данные, а также повестку для вызова на допрос и поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности.
Во время общения по видеосвязи аферисты не скрывали свои лица, для полной достоверности даже были одеты в форму спецслужбы.
По совету лжесотрудника ФСБ потерпевший начал общение с «доверенным лицом» из банка, который, конечно же, посоветовал липчанину незамедлительно перевести всего его сбережения на «безопасный счёт». Когда мужчина снова усомнился в правдивости предоставляемой ему информации и попытался обдумать свои действия, девушка-лжеменеджер банковской организации вновь переключила его на сотрудника спецслужб. Лжесотрудник ФСБ начал угрожать потерпевшему возбуждением уголовного дела за финансирование террористической организации, а затем переключил его на другого сотрудника безопасности, который посредством видеосвязи проинструктировал потерпевшего по дальнейшим действиям со счётом.
Злоумышленники подкрепляли свои слова все новыми угрозами, сообщив мужчине, что теперь его деньги «меченные» — за ними следят спецслужбы и он не сможет их снять и потратить на личные нужды. Аферисты посоветовали снова следовать указаниям лжесотрудника банка во избежание дальнейших проблем.
По указанию злоумышленников липчанин приехал в банк для снятия наличных и их дальнейшего перевода на «безопасный счет». Аферисты предупредили мужчину, что в банке его будут отговаривать от получения сбережений, и он не должен верить сотрудникам, ведь все они заодно с мошенниками. Однако легенда не помогла, и мошенники не добились своей цели — настоящие сотрудники банка заблокировали счет липчанина, тем самым спасли его сбережения.
Видео: пресс-служба УМВД России по Липецкой области
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