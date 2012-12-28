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сегодня, 10:35
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Липчанин чуть не лишился 700 000 рублей, поверив лжесотрудникам банка и ФСБ

Они представились кураторами в «специальной операции по поимке мошенников».

В полиции рассказали, как в декабре липчанин едва не стал жертвой мошенников и не лишился крупной суммы.

Мужчина неожиданно получил в мессенджере сообщение от своего начальника. Лжеруководитель сообщил, что с подчиненным должен связаться сотрудник ФСБ «в целях поддержания информационной безопасности» в их организации.

В начале телефонного разговора работник столичной службы безопасности попросил потерпевшего сохранять строгую конфиденциальность беседы. Липчанин узнал, что злоумышленники пытаются списать сбережения с его личного счета на финансирование деятельности террористической ячейки. Под угрозой оказались 700 тысяч рублей. Во избежание проблем с законом, от потерпевшего требовалось «вывести на чистую воду» недобросовестных сотрудников банка и правоохранительных органов, которые оказывают поддержку мошенникам. Со слов аферистов, в схеме даже были задействованы коллеги потерпевшего.

С самого начала липчанин сомневался, что его деньги в опасности, но мошенники нашли способы убедить его в своей компетентности. Чтобы поймать жертву на крючок, они отправили в сообщениях договор о неразглашении информации, где были указаны его личные данные, а также повестку для вызова на допрос и поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности.

Во время общения по видеосвязи аферисты не скрывали свои лица, для полной достоверности даже были одеты в форму спецслужбы.

По совету лжесотрудника ФСБ потерпевший начал общение с «доверенным лицом» из банка, который, конечно же, посоветовал липчанину незамедлительно перевести всего его сбережения на «безопасный счёт». Когда мужчина снова усомнился в правдивости предоставляемой ему информации и попытался обдумать свои действия, девушка-лжеменеджер банковской организации вновь переключила его на сотрудника спецслужб. Лжесотрудник ФСБ начал угрожать потерпевшему возбуждением уголовного дела за финансирование террористической организации, а затем переключил его на другого сотрудника безопасности, который посредством видеосвязи проинструктировал потерпевшего по дальнейшим действиям со счётом.

Злоумышленники подкрепляли свои слова все новыми угрозами, сообщив мужчине, что теперь его деньги «меченные» — за ними следят спецслужбы и он не сможет их снять и потратить на личные нужды. Аферисты посоветовали снова следовать указаниям лжесотрудника банка во избежание дальнейших проблем.

По указанию злоумышленников липчанин приехал в банк для снятия наличных и их дальнейшего перевода на «безопасный счет». Аферисты предупредили мужчину, что в банке его будут отговаривать от получения сбережений, и он не должен верить сотрудникам, ведь все они заодно с мошенниками. Однако легенда не помогла, и мошенники не добились своей цели — настоящие сотрудники банка заблокировали счет липчанина, тем самым спасли его сбережения.

Видео: пресс-служба УМВД России по Липецкой области
полиция
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Конечно
12 минут назад
Все знают кто вы, кто дети, жена, машина. В акауниы всё выкладываем, а потом удивляемся. Одноклассники и друзья отмечают вас на фото. Где учились. Вся информация есть в социальных сетях. +сливидимо идёт слив информации.
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Ааа
19 минут назад
Ну, этой разводке 100 лет в обед.
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Ну
27 минут назад
Молодец, были б все такие!
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Внушаемый
40 минут назад
Социальная инженерия и мобильный гипноз ,слышали такое ? А оно есть !
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Мистер очевидность
45 минут назад
Посылайте всех подальше кто у вас просит деньги и будете с баблом в кармане всегда)))
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