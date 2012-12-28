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Общество
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56 минут назад
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В Липецкой области бесплатно раздали 700 сосен
Всего в Липецкой области к Новому году заготовили более восьми тысяч деревьев.
Бесплатно сосны получили школы и детские сады, больницы и детские санатории, православные храмы и монастыри, органы соцзащиты для детей-сирот и многодетных семей. Елки передавали в пункты временного пребывания людей, вынужденно покинувших приграничные области, а также семьям участников СВО.
По состоянию на 28 декабря в Липецкой области не поймали ни одного ёлочного браконьера. Причина — высокие штрафы до полумиллиона рублей и уголовная ответственность за незаконную рубку. Усиленная охрана лесов продлится до 31 декабря включительно.
Фото - vk.com/uprlesxoz48
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