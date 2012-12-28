В Липецкой области бесплатно раздали 700 сосен

Всего в Липецкой области к Новому году заготовили более восьми тысяч деревьев.

Липецкие лесхозы перевыполнили план по рубке новогодних сосен — всего заготовлено более восьми тысяч деревьев. Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Липецкой области, более 700 новогодних сосен раздали бесплатно. Их Деды Морозы из лесничеств и лесхозов дарили в рамках благотворительной предновогодней акции.Бесплатно сосны получили школы и детские сады, больницы и детские санатории, православные храмы и монастыри, органы соцзащиты для детей-сирот и многодетных семей. Елки передавали в пункты временного пребывания людей, вынужденно покинувших приграничные области, а также семьям участников СВО.По состоянию на 28 декабря в Липецкой области не поймали ни одного ёлочного браконьера. Причина — высокие штрафы до полумиллиона рублей и уголовная ответственность за незаконную рубку. Усиленная охрана лесов продлится до 31 декабря включительно.