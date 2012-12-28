GOROD48: с наступающим годом хороших новостей!

Дорогие друзья! В уходящем 2024 году вы были с нами на один день больше — ведь год был високосным и в нём было 366 дней. Год, в котором на один день больше, чем обычно, всегда называют сложным, c ним связано множество суеверий и примет, которые сулят несчастья. Но мы его пережили и вместе справились со всеми трудностями!

