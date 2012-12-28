Общество
9
4 минуты назад
GOROD48: с наступающим годом хороших новостей!
Дорогие друзья! В уходящем 2024 году вы были с нами на один день больше — ведь год был високосным и в нём было 366 дней. Год, в котором на один день больше, чем обычно, всегда называют сложным, c ним связано множество суеверий и примет, которые сулят несчастья. Но мы его пережили и вместе справились со всеми трудностями!
Каждый день на наш сайт заходили около 50 тысяч человек, а количество просмотров в сутки перевалило за 220 тысяч. А значит, наши новости вам интересны. Они волнуют ваши сердца, заставляют задуматься и включиться в дискуссию: только подумайте, за год на сайте GOROD48 оставлено больше 170 тысяч комментариев.
Самой популярной за год стала новость о побеге шестерых заключённых из липецкой колонии — её прочитали 123 тысячи человек. К сожалению, в високосный год жители Липецкой области столкнулись с новой реальностью — атакой беспилотников. Новость о том, что в регионе эвакуируют одно село и три деревни набрала больше 97 тысяч просмотров. Топ-3 самых популярных публикаций замыкает новость о том, что среди погибших во время крушения вертолета на Камчатке есть туристы из Липецка — у этого материала больше 95 тысяч просмотров.
Существует английская пословица: «No news is good news», которая переводится так: «Отсутствие новостей — хорошая новость». Но наши журналисты с ней категорически не согласны и желают вам просто побольше хороших добрых новостей — и в жизни, и на нашем сайте. А вы своими большими радостями и маленькими проблемами обязательно делитесь с нами — и в новогодние каникулы тоже! Ведь хороший журналист, даже нарезая оливье и откупоривая и игристое, держит руку на клавиатуре и на пульсе событий. С наступающим! Пусть этот год будет лучше, чем тот!
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