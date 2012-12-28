Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мы ночью очень их испугались. Откуда дети с портфелями?»
Общество
На Кривенкова произошло столкновение мотоцикла с автомобилем
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Общество
«Отлично! Здорово, что проезд по мосту открыли раньше срока. Еще бы светофоры отладить!»
Общество
В Липецке втрое выросла заболеваемость ковидом
Здоровье
В Чаплыгине ищут цветочного Рэмбо
Происшествия
Среди погибших во время крушения вертолета на Камчатке есть туристы из Липецка
Происшествия
В Липецкой области погода остается сухой и жаркой
Погода в Липецке
Три грузовика, легковушка и прицеп горели в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Школа олимпийского резерва открыла набор в секции стендовой и пулевой стрельбы
Общество
С бантами и шарами Липецк встретил утро 2 сентября
Общество
В Липецке втрое выросла заболеваемость ковидом
Здоровье
Липецкая область заняла 30 место по уровню высоких зарплат
Экономика
Пытавшийся обанкротиться липчанин отсудил у юридической фирмы более 225 тысяч рублей
Общество
На мостике через Первомайскую могут сохранить старое ограждение
Общество
Экспертный клуб: Липецкая область — территория развития
Общество
Среди погибших во время крушения вертолета на Камчатке есть туристы из Липецка
Происшествия
Три грузовика, легковушка и прицеп горели в Липецкой области
Происшествия
527 снятых с липчан клещей были заражены
Здоровье
Читать все
Происшествия
2552
сегодня, 13:14

Среди погибших во время крушения вертолета на Камчатке есть туристы из Липецка

МЧС опубликовал список находившихся на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на склоне сопки.

Утром 31 августа группа туристов на вертолете Ми-8 возвращалась с экскурсии на потухший вулкан Вачкажец на Камчатке. В пункт посадки, поселок Николаево Елизаровского района, вертолет не прибыл. На борту Ми-8 находились 20 человек — трое членов экипажа и 17 туристов, среди которых были и липчане.

На поиск вертолета отправились волонтеры и спасатели. Вечером 1 сентября они с воздуха обнаружили место падения машины. Ми-8 столкнулся с сопкой.

Как сообщает «Коммерсант», шансов выжить не было ни у кого. На данный момент почти все погибшие обнаружены.

Telegram-канал 112 опубликовал список погибших:

1) Блещик Денис — командир воздушного судна
2) Бузякова Татьяна
3) Репникова Юлия
4) Ширкикин Михаил
5) Репинов Михаил
6) Серёгин Кирилл
7) Никулин Александр
8) Никулина Евгения
9) Демчук Наталья
10) Янгубаева Ольга
11) Замятина Полина
12) Кисельникова Юлия
13) Пахомова Анна
14) Замятин Арсений
15) Левкин Максим
16) Ососкова Ирина
17) Пальора Анна
18) Гординская Надежда
19) Фурсова Людмила
20) Степанов Максим

Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщает Министерство транспорта РФ, родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно.

«Родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 млн рублей. Из них: 2 млн составят страховые выплаты, 1 млн — помощь перевозчика, 300 тыс. рублей — материальная помощь правительства Камчатского края. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя «Витязь-Аэро», — сообщили в Минтрансе.

Фото: МЧС России
крушение вертолета
Камчатка
0
12
1
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru