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Происшествия
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сегодня, 13:14
Среди погибших во время крушения вертолета на Камчатке есть туристы из Липецка
МЧС опубликовал список находившихся на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на склоне сопки.
На поиск вертолета отправились волонтеры и спасатели. Вечером 1 сентября они с воздуха обнаружили место падения машины. Ми-8 столкнулся с сопкой.
Как сообщает «Коммерсант», шансов выжить не было ни у кого. На данный момент почти все погибшие обнаружены.
Telegram-канал 112 опубликовал список погибших:
1) Блещик Денис — командир воздушного судна
2) Бузякова Татьяна
3) Репникова Юлия
4) Ширкикин Михаил
5) Репинов Михаил
6) Серёгин Кирилл
7) Никулин Александр
8) Никулина Евгения
9) Демчук Наталья
10) Янгубаева Ольга
11) Замятина Полина
12) Кисельникова Юлия
13) Пахомова Анна
14) Замятин Арсений
15) Левкин Максим
16) Ососкова Ирина
17) Пальора Анна
18) Гординская Надежда
19) Фурсова Людмила
20) Степанов Максим
Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как сообщает Министерство транспорта РФ, родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно.
«Родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 млн рублей. Из них: 2 млн составят страховые выплаты, 1 млн — помощь перевозчика, 300 тыс. рублей — материальная помощь правительства Камчатского края. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя «Витязь-Аэро», — сообщили в Минтрансе.
Фото: МЧС России
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