А знаете ли вы
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А знаете ли вы, что 200 лет назад липчан считали эталонными горожанами?
Жители Липецка, по рассказам путешественников, были доброжелательными и набожными, а липецкие дети вязали шапки и носки, и не выпускали из рук спицы даже на прогулках.
Официальной датой открытия липецкого курорта минеральных вод считается 1805 год, когда император Александр I издал соответствующий указ. Бытует также легенда, что курорт существовал и до указа Александра I, так как считается, что воды с лечебными свойствами были открыты еще в 1722 году, кода через Липецк проезжал Петр Первый. Но совершенно точно, что до официального учреждения курорта о нем уже говорил высший свет Российской империи. Свидетельствуют об этом две книги, выпущенные в начале XIX века издательством «Кряжева и Мея». Первая из них — «Путешествие N.N. к липецким минеральным водам в 1803 году», вторая — «Мой курс в Липецке в 1804 году» князя Николая Кугушева. Книги похожи по содержанию и фактуре, поэтому некоторые считают, что у них один автор — все тот же князь Кугушев.
Дети со спицами
В книге князя Кугушева Липецк предстает сказочным городом: утопающим в садах, с торчащими из зелени маковками церквей, с гостеприимными и добропорядочными обывателями, верящими все как один в Бога.
«Характер обывателей тих, они постоянны в дружбе, верны в общениях, и как сродно русским — гостеприимны. В воскресенье и праздничные дни отцы заставляют детей своих ходить к обедне, и сами смотрят за ними во время молитвы. Праздность здесь нетерпима, мальчики и девочки от 8 до 10 лет в будни ни в чем более не упражняются, как в вязании на деревянных спицах шерстяных чулок, колпаков и варег. Дети столь привыкли к сей работе, что бегая по улицам, резвясь, могут вывязать в день по паре тех и других. Крестьяне соседственных деревень охотно покупают колпаки, по их дешевизне, и носят оные летом и зимою вместо шляп и шапок», — писал князь.
«Взрослые девушки (невесты) осенью большую часть дня сидят в особых светелках и плетут кружева — себе в приданное и на продажу. Иногда несколько подруг собираются в одну горницу работать и тогда звонкие голоса их раздаются в складных песнях и время летит неприметно. …Любовь и верность супружеская здесь свято хранятся», — продолжал Кугушев и сравнивал жизнь Липецка и его обывателей с представлениями о золотом веке Руси.
Впрочем, по ходу описания, князь рассказывает и о хаотичной застройке Липецка в виду отсутствия генплана (за 200 лет ничего не изменилось, прим. ред), о недостатке жилья для желающих лечиться минеральными водами, о крытых в основном соломой крышах, и совсем малом количестве настоящих особняков. Гостиный двор состоял из 60 ветхих лавок, в которых невозможно было купить чего-то «путного», или, как пишет князь, «достать».
Поёрничал князь Кугушев и над липецкими модницами:
«Женский пол одевается чисто и любит показать себя отличнее от других. Но жаль, что по обычаю, коего никак переменить невозможно, в месяцы май, июнь, июль и август, купеческие и мещанские жены рядятся в лисьи шубы, говоря при том, что жара их не беспокоит. Чего не делает привычка!».
Сейчас сказали бы иначе: «Хороший понт дороже денег».
Воскрешенный Липецком
N.N (как мы помним, возможно, тот же князь Кугушев) пишет, что позвала его в 1803 году «на воды» болезнь, которой он страдал с детства.
«Я сделался, слаб, мрачен и задумчив. Жизнь моя становилась мне в тягость. Я призывал к себе смерть, ожидал ее спокойно, и считал ее единственным добром, дабы прекращением дней моих избавится от мучительной скорби, объемлющей дух и тело», — пишет N.N. и признается, что Липецк, о котором он услышал от курортников, стал его последней надеждой. И действительно, на 18-й день пребывание на водах, N.N. «сделался так здоров, как никогда не бывал», начал гулять по Липецку и окрестностям и даже взялся за перо, описывая увиденное.
В Липецке N.N., также как и Кугушев, увидел домики под соломенными крышами, и обнаружил недостаток мест для курортников.
«Съестные припасы дешевы, квартиры чрезвычайно дороги, так, что за одну порядочную горницу заплатить должно рублей сто в месяц. Но сему ничто иное причиной как бывший величайший в нынешнем году съезд дворянства. Ибо поверишь ли ты любезный друг, что в таком маленьком городе пребывание имели нынешнее лето до 26 благородных фамилий….»
После этого съезда 35 дворян решили построить в Липецке дома. К тому моменту на будущей Соборной горе была практически достроена храмовая часть Христорождественского собора (колокольню построят только через 30 лет), и N.N., а через год и Кугушев восхищаются фронтонами с колоннами, венецианским стилем храма, называя его почему-то церковью Рождества Пресвятой Богородицы.
Столичная знать в Липецке, 80-е годы XIX века
Живая вода
N.N. рассказывает историю открытия в Липецке первого источника минеральной воды. По его рассказу выходит, что располагался он рядом с Древнеуспенской церковью Поройской пустыни.
«В старину была здесь пустынь Липецкая, стоявшая близ города в горе над озером, о времени построения коей известия нет никакого. А уничтожена с прочими в 1765 году. Осталась в ней только каменная церковь… При сем монастыре состоял тот ключ целебных минеральных вод, коими пользовался и Государь Петр Великий. Ключей таковых, сказывают, открыто было восемь. Но главным был тот, коим воспользовался сей Великий Государь, а от какой болезни не известно. По словесным приданиям, был он (источник, прим. ред.) гораздо выше в гору нынешнего. Но каким-то образом нашли в нем мертвого мальчика то жители тогдашние по суеверию своему зарыли его, но вода открыла себе ход у самого берега. С того самого времени по 1800 год никто им более уже не пользовался, а в сем году каким-то неизвестным случаем узнал свойства сей воды тамошний городовой лекарь Г. Вандер. Ему обязаны мы возобновлением сего целебного источника. По его совету пользуемые им больные стали пить оную воду и выздоравливали.
Видя такое действие и силу оных вод, представил он о том в Медицинскую Коллегию, описав всю пользу их, в болезнях получаемую. Сим еще не удовольствуясь осмелился всеподданейше донести о том же Государю и по имянному повелению прислан был из Тамбовской Врачебной Управы член для исследования силы и свойства сия воды и для наблюдения о пользе приносимой ей больным. Сей ученый муж держался противнаго свойствам его мнения, приписывал выздоровление больных диете и порядочной жизни при употреблении оныя воды препровождаемой…»
То есть член тамбовской врачебной управы был уверен в эффекте плацебо. Но N.N. считал, что доктор пристрастен и «предвидел, что воды много у них отнимут дохода».
Полезность липецкой воды, как следует из книги N.N., показало и ее химическое исследование. В ней были обнаружены «железо, известь, магнезия насыщенная простой солью, известь насыщенная купоросной кислотою, глауберовая соль, поваренная соль, земляная смола и экстрактивные вещества».
Семьдесят лет спустя, когда Липецк уже снискал славу бальнеологического курорта на всю империю, газета «Тамбовские губернские вести» рассказала своим читателям, что липецкие воды когда-то открыл лично Петр Первый, и было о том, якобы, известие, но оно сгорело в Воронеже во время одного из пожаров. Газета также поведала, что извлекла из губернской канцелярии дело об официальном открытии курорта в 1804 году (даты в разных источниках до сих пор упоминаются разные — 1805 и 1804 годы) и в нем упоминалось то петровское известие.
«По приезде в Липецк надо отдохнуть. Отдохнувши идти к доктору за советом и из его воли не выходить до конца лечения. Но прежде употребления воды «нужно принять проносного лекарства», затем пить воду и медленно прогуливаться. Пред обедом тем кои приобыкли, позволяется выпить чарку водки, особливо анисовки», — якобы наставлял Петр Великий.
«Проносным лекарством» в те времена называли слабительное.
Таинственный остров
Вернемся в 1803 год. Прогулкам по городу и окрестностям N.N. посвятил значительную часть своего повествования. Вот как он описывал Петровский пруд ( его осушили в 1972-м году):
«На левой стороне представляется пруд, изображающий водяную равнину верст на пять в окружности. По нем кое где рассеяны камыши, множество плавающей дичи и рыбаки, ездящие на лодках. Все сие делает картину прелестную для глаз. Под конец пруда видны развалины чугунных верхних заводов. Верхняя мельница, равнина близ колодезя и толпа людей там ходящих, прибавляет красоты. Налево и направо стоит город Липецк. На горе Рожественская церковь, а внизу хижины поселян, гумны, сады, рощицы и буераки примыкаются к самому монастырю, от которого идет гора скатом…»
А так N.N. рассказывает о виде с Соборной горы:
«Продолжая сообщать тебе о видимом мною здесь, коснусь еще Рожественской церкви. Она стоит на самой возвышеннейшей из липецких гор. Река Воронеж, текущая в иных местах излучинами, видна отсюда верст на 15. Левый ее берег представляет ровное место, покрыт кустарником, и в ширину версты на три усеян весь озерами и болотами… Город Липецк весь открыт. За городом направо горы сверху покрыты кустарником по берегу речки Липецка (N.N. по ходу всего повествования называет Липовку Липецком, прим. ред.), а внизу каменные. Еще правее видна высокая гора, называемая Остров, с трех сторон окруженная водой…».
Гора Остров — это холм в центре Городища. И он и правда напоминал остров: холм омывала Липовка и ручьи, берущие начало из ключей. Отсюда названия тамошних улиц – Большие Ключи, Малые Ключи.
Тот самый Остров на картине художника Пясковского М.Г. «Липецкое Городище».
N.N. со знакомыми как-то отправился вверх по течению Липовки. Их поразили скальные выходы, тогда еще не скрытые наносами грунта и зарослями. И вот шли они шли мимо скальных выступов и вдруг…
«…Представляется глазам нашим до двадцати пещер каменных стоящих рядом. Любопытство побуждает нас с большим трудом туда вскарабкаться, так что и руки помогали ногам. Но что же мы находим? Не думай, что это было подобное жилищам древним Анахоретам или ходы в подземелья Мадзини! Нет, любезный друг! Это крестьянские бани…
У подошвы сей горы протекает ключей до 50 рядом, занимая места один подле другого сажень на 70 и все расчищенные текут в близлежащий буерак, где и составляют ручей под именем Липецка» (Липовка, прим.ред)».
После путешествия по долине Липовки, курортники вернулись к источникам минералки, своему лекарству. И увидели там «толпу мужиков»:
«Одни пили воду ковшами, другие стаканами, иные кружками и кувшинами. Сие нас несколько удивило. Спрашиваем их для чего они пьют сию воду без пропорций, и не делается ли им от того вреда? Один мужик, почесав голову отвечал: «Господа пьют мерою, а мы пьем верою». Ответ показался мне достойным уважения...».
Липецкие минеральные источники в XIX - XX веках
Добавим, что по данным липецкого краеведа и экскурсовода Ивана Климова, вода эта была не той, что нам известна сейчас, как липецкая минералка. Курортники пили железисто-минеральную воду. К концу 50-х годов прошлого века ее источники были закрыты. На смену железисто-минеральной воде пришла хлоридно-сульфатно-натриевая. Ее добыла гидрогеологическая партия Московского Центрального института курортологии в 1962 году с глубины 380-420 метров. В сутки минеральная скважина обеспечивала 760 тысяч литров воды. Ее и по настоящее время использует нынешний «Липецккурорт» и пьют липчане.
А теперь вновь слово N.N. Как-то вместе с другими курортниками он отправился на прогулку по Воронежской дороге. Это нынешняя улица Советская. Дошли туристы до Преображенской церкви. Она была кладбищенской, такой является и сейчас, и курортники долго расхаживали среди старинных могил, предаваясь философским размышлениям. А потом…
Преображенская церковь в наше время. Фото mitropolia-lip.ru
«Потом сошлись мы все у дорожки, ведущей далее в лес, где вдруг далее разделяется она на многие тропинки, идущие в густоту леса. Тут мы слышим в одной стороне музыку, и пришед туда, находим четырех человек, довольно хорошо играющих на рожках, и толпу людей приехавших туда для прогулки. Кажется, природа не сотворила лучшего места для гулянья!», — такие пасторальные картинки Липецка 200-летней давности донес до нас N.N.
Фото: «Липецк вчера и сегодня», pastvu.com
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