Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Лебедяни отец зарезал сына
Происшествия
В новогоднюю ночь над Липецкой областью наблюдали полярное сияние
Погода в Липецке
В Липецкой области продолжаются поиски пропавших девочки и женщины
Происшествия
В «Красном и Белом» укусили мальчика
Происшествия
В лобовом столкновении под Липецком погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
Первым рожденным малышом в Липецке стал мальчик
Общество
К мальчику-богатырю прибавилась королевская двойня
Общество
В Усманском районе возбуждено уголовное дело по факту аварии с погибшей девочкой
Происшествия
В новогоднем ДТП в Усманском районе погибла 16-летняя девочка
Общество
Вандалы поломали светильники у летней сцены липецкого театра кукол
Происшествия
Читать все
Вандалы поломали светильники у летней сцены липецкого театра кукол
Происшествия
В Лебедяни отец зарезал сына
Происшествия
В новогоднем ДТП в Усманском районе погибла 16-летняя девочка
Общество
В Усманском районе возбуждено уголовное дело по факту аварии с погибшей девочкой
Происшествия
К мальчику-богатырю прибавилась королевская двойня
Общество
В Липецке задул сильный ветер
Погода в Липецке
В Липецкой области потеплеет до +6
Общество
Сегодня в Липецке: нетающий снеговик, ква-квартирник и бабка с дедом без яйца
Общество
Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на проспекте Мира
Происшествия
Пожарная статистика: двое погибли и десять пострадавших в пяти ДТП 1 января
Происшествия
Читать все
А знаете ли вы
578
сегодня, 09:14
13

А знаете ли вы, что 200 лет назад липчан считали эталонными горожанами?

Жители Липецка, по рассказам путешественников, были доброжелательными и набожными, а липецкие дети вязали шапки и носки, и не выпускали из рук спицы даже на прогулках.

Более двухсот лет назад в Липецке открылся казенный курорт минеральных вод. Гости курорта восторженно отзывались, как о самом городе, так и о липчанах. Даже врачи считали, что лечит безнадежных больных в Липецке не минеральная вода, а сам город с его укладом. О том, что писали о Липецке начала XIX века, рассказывает новый выпуск рубрики «А знаете ли вы?».

Официальной датой открытия липецкого курорта минеральных вод считается 1805 год, когда император Александр I издал соответствующий указ. Бытует также легенда, что курорт существовал и до указа Александра I, так как считается, что воды с лечебными свойствами были открыты еще в 1722 году, кода через Липецк проезжал Петр Первый. Но совершенно точно, что до официального учреждения курорта о нем уже говорил высший свет Российской империи. Свидетельствуют об этом две книги, выпущенные в начале XIX века издательством «Кряжева и Мея». Первая из них — «Путешествие N.N. к липецким минеральным водам в 1803 году», вторая — «Мой курс в Липецке в 1804 году» князя Николая Кугушева. Книги похожи по содержанию и фактуре, поэтому некоторые считают, что у них один автор — все тот же князь Кугушев.

Дети со спицами

В книге князя Кугушева Липецк предстает сказочным городом: утопающим в садах, с торчащими из зелени маковками церквей, с гостеприимными и добропорядочными обывателями, верящими все как один в Бога.

«Характер обывателей тих, они постоянны в дружбе, верны в общениях, и как сродно русским — гостеприимны. В воскресенье и праздничные дни отцы заставляют детей своих ходить к обедне, и сами смотрят за ними во время молитвы. Праздность здесь нетерпима, мальчики и девочки от 8 до 10 лет в будни ни в чем более не упражняются, как в вязании на деревянных спицах шерстяных чулок, колпаков и варег. Дети столь привыкли к сей работе, что бегая по улицам, резвясь, могут вывязать в день по паре тех и других. Крестьяне соседственных деревень охотно покупают колпаки, по их дешевизне, и носят оные летом и зимою вместо шляп и шапок», — писал князь.

«Взрослые девушки (невесты) осенью большую часть дня сидят в особых светелках и плетут кружева — себе в приданное и на продажу. Иногда несколько подруг собираются в одну горницу работать и тогда звонкие голоса их раздаются в складных песнях и время летит неприметно. …Любовь и верность супружеская здесь свято хранятся», — продолжал Кугушев и сравнивал жизнь Липецка и его обывателей с представлениями о золотом веке Руси.

B4EX5VwBTzjJtlo-72PF9MtlaiAWxFUZsbF_7UBUWdaHSVO8oBDfTvmI_J2duRjHvy8JuMq2-ekup0MOAVE5gGxj.jpg

TIy62Z__198.jpg

Впрочем, по ходу описания, князь рассказывает и о хаотичной застройке Липецка в виду отсутствия генплана (за 200 лет ничего не изменилось, прим. ред), о недостатке жилья для желающих лечиться минеральными водами, о крытых в основном соломой крышах, и совсем малом количестве настоящих особняков. Гостиный двор состоял из 60 ветхих лавок, в которых невозможно было купить чего-то «путного», или, как пишет князь, «достать».

Поёрничал князь Кугушев и над липецкими модницами:

«Женский пол одевается чисто и любит показать себя отличнее от других. Но жаль, что по обычаю, коего никак переменить невозможно, в месяцы май, июнь, июль и август, купеческие и мещанские жены рядятся в лисьи шубы, говоря при том, что жара их не беспокоит. Чего не делает привычка!».

Сейчас сказали бы иначе: «Хороший понт дороже денег».

Воскрешенный Липецком

N.N (как мы помним, возможно, тот же князь Кугушев) пишет, что позвала его в 1803 году «на воды» болезнь, которой он страдал с детства.

«Я сделался, слаб, мрачен и задумчив. Жизнь моя становилась мне в тягость. Я призывал к себе смерть, ожидал ее спокойно, и считал ее единственным добром, дабы прекращением дней моих избавится от мучительной скорби, объемлющей дух и тело», — пишет N.N. и признается, что Липецк, о котором он услышал от курортников, стал его последней надеждой. И действительно, на 18-й день пребывание на водах, N.N. «сделался так здоров, как никогда не бывал», начал гулять по Липецку и окрестностям и даже взялся за перо, описывая увиденное.

В Липецке N.N., также как и Кугушев, увидел домики под соломенными крышами, и обнаружил недостаток мест для курортников.

image (1).jpg

image.jpg

«Съестные припасы дешевы, квартиры чрезвычайно дороги, так, что за одну порядочную горницу заплатить должно рублей сто в месяц. Но сему ничто иное причиной как бывший величайший в нынешнем году съезд дворянства. Ибо поверишь ли ты любезный друг, что в таком маленьком городе пребывание имели нынешнее лето до 26 благородных фамилий….»

После этого съезда 35 дворян решили построить в Липецке дома. К тому моменту на будущей Соборной горе была практически достроена храмовая часть Христорождественского собора (колокольню построят только через 30 лет), и N.N., а через год и Кугушев восхищаются фронтонами с колоннами, венецианским стилем храма, называя его почему-то церковью Рождества Пресвятой Богородицы.

уездная знать на липецком куроте 80 годы 19 век.jpg

Столичная знать в Липецке, 80-е годы XIX века

image.jpg

Живая вода

N.N. рассказывает историю открытия в Липецке первого источника минеральной воды. По его рассказу выходит, что располагался он рядом с Древнеуспенской церковью Поройской пустыни.

MfGa0psfz3s.jpg

«В старину была здесь пустынь Липецкая, стоявшая близ города в горе над озером, о времени построения коей известия нет никакого. А уничтожена с прочими в 1765 году. Осталась в ней только каменная церковь… При сем монастыре состоял тот ключ целебных минеральных вод, коими пользовался и Государь Петр Великий. Ключей таковых, сказывают, открыто было восемь. Но главным был тот, коим воспользовался сей Великий Государь, а от какой болезни не известно. По словесным приданиям, был он (источник, прим. ред.) гораздо выше в гору нынешнего. Но каким-то образом нашли в нем мертвого мальчика то жители тогдашние по суеверию своему зарыли его, но вода открыла себе ход у самого берега. С того самого времени по 1800 год никто им более уже не пользовался, а в сем году каким-то неизвестным случаем узнал свойства сей воды тамошний городовой лекарь Г. Вандер. Ему обязаны мы возобновлением сего целебного источника. По его совету пользуемые им больные стали пить оную воду и выздоравливали.

Видя такое действие и силу оных вод, представил он о том в Медицинскую Коллегию, описав всю пользу их, в болезнях получаемую. Сим еще не удовольствуясь осмелился всеподданейше донести о том же Государю и по имянному повелению прислан был из Тамбовской Врачебной Управы член для исследования силы и свойства сия воды и для наблюдения о пользе приносимой ей больным. Сей ученый муж держался противнаго свойствам его мнения, приписывал выздоровление больных диете и порядочной жизни при употреблении оныя воды препровождаемой…»

То есть член тамбовской врачебной управы был уверен в эффекте плацебо. Но N.N. считал, что доктор пристрастен и «предвидел, что воды много у них отнимут дохода».

image (12).jpg

Полезность липецкой воды, как следует из книги N.N., показало и ее химическое исследование. В ней были обнаружены «железо, известь, магнезия насыщенная простой солью, известь насыщенная купоросной кислотою, глауберовая соль, поваренная соль, земляная смола и экстрактивные вещества». 

Первичный состав липецкой овды..jpg

первичный состав липецкой воды 2.jpg

Семьдесят лет спустя, когда Липецк уже снискал славу бальнеологического курорта на всю империю, газета «Тамбовские губернские вести» рассказала своим читателям, что липецкие воды когда-то открыл лично Петр Первый, и было о том, якобы, известие, но оно сгорело в Воронеже во время одного из пожаров. Газета также поведала, что извлекла из губернской канцелярии дело об официальном открытии курорта в 1804 году (даты в разных источниках до сих пор упоминаются разные — 1805 и 1804 годы) и в нем упоминалось то петровское известие.

WhatsApp Image 2024-12-28 at 15.03.52.jpeg

WhatsApp Image 2024-12-28 at 15.04.19.jpeg

«По приезде в Липецк надо отдохнуть. Отдохнувши идти к доктору за советом и из его воли не выходить до конца лечения. Но прежде употребления воды «нужно принять проносного лекарства», затем пить воду и медленно прогуливаться. Пред обедом тем кои приобыкли, позволяется выпить чарку водки, особливо анисовки», — якобы наставлял Петр Великий.

«Проносным лекарством» в те времена называли слабительное.

Таинственный остров

Вернемся в 1803 год. Прогулкам по городу и окрестностям N.N. посвятил значительную часть своего повествования. Вот как он описывал Петровский пруд ( его осушили в 1972-м году):  

«На левой стороне представляется пруд, изображающий водяную равнину верст на пять в окружности. По нем кое где рассеяны камыши, множество плавающей дичи и рыбаки, ездящие на лодках. Все сие делает картину прелестную для глаз. Под конец пруда видны развалины чугунных верхних заводов. Верхняя мельница, равнина близ колодезя и толпа людей там ходящих, прибавляет красоты. Налево и направо стоит город Липецк. На горе Рожественская церковь, а внизу хижины поселян, гумны, сады, рощицы и буераки примыкаются к самому монастырю, от которого идет гора скатом…»

А так N.N. рассказывает о виде с Соборной горы:

«Продолжая сообщать тебе о видимом мною здесь, коснусь еще Рожественской церкви. Она стоит на самой возвышеннейшей из липецких гор. Река Воронеж, текущая в иных местах излучинами, видна отсюда верст на 15. Левый ее берег представляет ровное место, покрыт кустарником, и в ширину версты на три усеян весь озерами и болотами… Город Липецк весь открыт. За городом направо горы сверху покрыты кустарником по берегу речки Липецка (N.N. по ходу всего повествования называет Липовку Липецком, прим. ред.), а внизу каменные. Еще правее видна высокая гора, называемая Остров, с трех сторон окруженная водой…».

Гора Остров — это холм в центре Городища. И он и правда напоминал остров: холм омывала Липовка и ручьи, берущие начало из ключей. Отсюда названия тамошних улиц – Большие Ключи, Малые Ключи.

Пясковский М Г.jpg

Тот самый Остров на картине художника Пясковского М.Г. «Липецкое Городище». 

N.N. со знакомыми как-то отправился вверх по течению Липовки. Их поразили скальные выходы, тогда еще не скрытые наносами грунта и зарослями. И вот шли они шли мимо скальных выступов и вдруг…

i8WdlULNhSg.jpg

«…Представляется глазам нашим до двадцати пещер каменных стоящих рядом. Любопытство побуждает нас с большим трудом туда вскарабкаться, так что и руки помогали ногам. Но что же мы находим? Не думай, что это было подобное жилищам древним Анахоретам или ходы в подземелья Мадзини! Нет, любезный друг! Это крестьянские бани…

У подошвы сей горы протекает ключей до 50 рядом, занимая места один подле другого сажень на 70 и все расчищенные текут в близлежащий буерак, где и составляют ручей под именем Липецка» (Липовка, прим.ред)».

После путешествия по долине Липовки, курортники вернулись к источникам минералки, своему лекарству. И увидели там «толпу мужиков»:

«Одни пили воду ковшами, другие стаканами, иные кружками и кувшинами. Сие нас несколько удивило. Спрашиваем их для чего они пьют сию воду без пропорций, и не делается ли им от того вреда? Один мужик, почесав голову отвечал: «Господа пьют мерою, а мы пьем верою». Ответ показался мне достойным уважения...».

Альбини за ним детский мир сейчас чебурашка.jpg

Липецкие минеральные источники в XIX - XX веках

Добавим, что по данным липецкого краеведа и экскурсовода Ивана Климова, вода эта была не той, что нам известна сейчас, как липецкая минералка. Курортники пили железисто-минеральную воду. К концу 50-х годов прошлого века ее источники были закрыты. На смену железисто-минеральной воде пришла хлоридно-сульфатно-натриевая. Ее добыла гидрогеологическая партия Московского Центрального института курортологии в 1962 году с глубины 380-420 метров. В сутки минеральная скважина обеспечивала 760 тысяч литров воды. Ее и по настоящее время использует нынешний «Липецккурорт» и пьют липчане.

А теперь вновь слово N.N. Как-то вместе с другими курортниками он отправился на прогулку по Воронежской дороге. Это нынешняя улица Советская. Дошли туристы до Преображенской церкви. Она была кладбищенской, такой является и сейчас, и курортники долго расхаживали среди старинных могил, предаваясь философским размышлениям. А потом…

0J2A5369 Мост по Терешковой и Папина.JPG

8_0.png

Преображенская церковь в наше время. Фото mitropolia-lip.ru

«Потом сошлись мы все у дорожки, ведущей далее в лес, где вдруг далее разделяется она на многие тропинки, идущие в густоту леса. Тут мы слышим в одной стороне музыку, и пришед туда, находим четырех человек, довольно хорошо играющих на рожках, и толпу людей приехавших туда для прогулки. Кажется, природа не сотворила лучшего места для гулянья!», — такие пасторальные картинки Липецка 200-летней давности донес до нас N.N.

Фото: «Липецк вчера и сегодня», pastvu.com
а знаете ли вы
краеведение
0
0
0
9
0

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
вв
2 минуты назад
Ну,по словам сегодняшних властей и "знати"--сейчас тоже оочень всё хорошо)) Вспомните знаменитое Королёвское.." У нас заамечательная молодёжь!.. Каждый живёт в своём пузыре--
Ответить
1837
16 минут назад
Липецк вдали на горе, покрытой пашнями. Внизу село с каменною церковью. Липецк весьма красивый город на высоте. Прекрасно обстроенная Дворянская улица для приезжающих лечиться. Осмотр ванн: красивое здание. Ванны деревянные. Души. Зальце для танцев деревянное. Лавки. Каменная ротонда, где пьют воду. Гнилые мосты, из коих один обрушился под народом. Ныне больных 32 семейства. Директор Романович чудак. Дворянский сад с прекрасным видом на озеро.
Ответить
Местный
22 минуты назад
А теперь одна быдлятина в городе и мигранты
Ответить
Ветеран
36 минут назад
И куда все это делось? Что так изменило липчан?
Ответить
...
25 минут назад
поселились колхозники
Ответить
Историк
39 минут назад
А теперь он утопает в грязи, бесхозности и жлобстве.
Ответить
Глупышка
42 минуты назад
Опять небылицы и сказки о хорошей жизни крепостных при царе....ну уж тогда напишите про голодные годы 1880, 1873, 1883,1892,1902,1907,1912.....
Ответить
fed
38 минут назад
Так писали же здесь и про царь-голод и даже видео отдельно в рубрике "Тот самый Липецк" есть.
Ответить
Надо же
45 минут назад
А как же другая статья о Липских курортах? Её публиковали около года назад. Где суровые Липчане занимали все скамейки в парках и приезжие дамы не могли сесть, им никто не уступал место. Некоторые дамы даже теряли сознание.
Ответить
fed
36 минут назад
Здесь публикуется все, что есть о Липецке в архивах. Но и в том, что вы пишите нет противоречия. Описываемые вами события относятся уже к другому времени. Курорт уже состоялся и был в расцвете. Столичная публика липчан и развратила. Увы.
Ответить
Гостья.
5 минут назад
Здесь публикуется все, что есть о Липецке в архивах. Но и в том, что вы пишите нет противоречия. Описываемые вами события относятся уже к другому времени. Курорт уже состоялся и был в расцвете. Столичная публика липчан и развратила. Увы. Я верю, что всё это есть в архивах. Но не всё так однозначно.) Если человек изначально порядочен и воспитан, его "развратить" сложно. Даже "столичной публике".))) Люди разные. Воспитание разное. Даже статьи разные на вашем ресурсе. Ваши - интересны, хочу поблагодарить.
Ответить
Я
сегодня, 09:31
Грустно читать…. А сейчас Липецк город пи….расов. Мне стыдно что я здесь живу!
Ответить
Коммунист
сегодня, 09:24
Всё изменила революция.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru