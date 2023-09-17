Общество

7 минут назад

А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную дорогу?

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#знаете ли вы #краеведение
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную дорогу?

Многие знаковые места города могли выглядеть иначе, если бы были реализованы планы властей и архитекторов. О несбывшемся Липецке в нашей рубрике «А знаете ли вы, что...»

На этой неделе мы рассказывали о новом памятнике, районах, строящихся или планируемых к постройке. В комментариях к этим новостям наши читатели спорили: поможет ли это хоть как-то скрасить серую липецкую застройку. А мы покопались в подшивках старых газет, чтобы понять, мог ли наш город стать другим, и пришли к выводу: над Липецком явно висит архитектурное проклятье — ни один из значимых и вроде бы уже одобренных градостроительных проектов так и не был до конца реализован.

Дворец пионеров, «Липецкие Лужники» и канатная дорога

В конце XIX века тамбовский историк, архивист, преподаватель и краевед Иван Дубасов в своей известной работе «Очерки из истории Тамбовского края» писал: «Город Липецк. Этот город в настоящее время один из самых красивых уездных городов в империи…».

Большую часть того, что так радовало глаз Ивана Дубасова, Липецк безвозвратно потерял в первые десятилетия после революции.


Надо сказать, что советская власть прекрасно понимала — в сером и безликом городе и жизнь будет такой же. В 1966 году бюро областного комитета КПСС (в аналогах нынешнего времени – правительство области) называет градостроительную практику Липецка непродуманной и бессистемной:

«Архитектура главных улиц и магистралей невыразительна…, микрорайоны застраиваются серыми, однообразными домами. Горисполком (председатель т. Никитин), главный архитектор города т. Пыльнов не навели порядка в застройке города — ведется она бессистемно, без комплексного завершения объема проектных работ…»

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Обсудив вопрос «О застройке и архитектуре городов области», бюро обкома «обязало главного архитектора области т. Медведева и главных архитекторов городов разработать перспективные планы развития городов… Иметь в Липецке единого заказчика в лице исполкома городского Совета депутатов трудящихся и организовать филиал Московского градостроительного института ЦНИИП градостроительства… Областному управлению стройматериалов отработать … технологию выпуска цветного силикатного кирпича по опыту брянских заводов и решить вопрос о производстве облицовочных изделий из керамики на базе местных месторождений».

В поддержку решений обкома газета «Ленинское знамя» организует дискуссию из писем читателей. Она выводит наружу еще одну проблему — отсутствие у города ярко выраженного центра.

Липецкая архитектура принимает решения обкома и письма горожан к действию и уже через два года начинается реализация грандиозного проекта, который должен был бы оформить ядро молодого областного центра.

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Из множества барских особняков, на улице Ленина остались только дом аптекаря Вяжлинского (Дом Мастера), усадьба генерала Губина (ныне картинная галерея), и дом купца Русинова (ныне Дворец бракосочетания). Фото: «Липецк вчера и сегодня»

В 1968 году начинается строительство ЦУМа, готовятся площадки под корпуса будущего Политеха на улице Интернациональной, Дома печати на площади Зегеля (сейчас Плеханова, прим. ред.), драмтеатра, стартует полная перестройка улицы Ленина — на ней кроме многоэтажек и гостиницы, был запланирован Дворец пионеров с бассейном, спортзалами, зимним садом и обсерваторией. Верхний и Нижний парки должен был связать новый сквер, террасы с беседками и лестницами которого, вели бы к берегам еще существовавшего Петровского пруда и реки Воронеж. На месте улицы Салтыкова Щедрина должна была раскинутся набережная с речными причалами.

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Начало строительства ЦУМа (Склейка из двух кадров - вертикального и горизонтального. Автор А. Анисков, Фото С. Сайко)

Еще через два года в план по созданию центра включается огромный стадион, но выпадает городской Дворец пионеров (его вновь соберутся строить через 20 лет, в конце улицы Неделина, но развал СССР уничтожит проект, прим. ред):

«…предполагается, что улица Ленина с ее детским парком, создание на Петровском пруду стадиона «Липецкие лужники», благоустроенные пляж и набережная, соединенные в один архитектурно-планировочный ансамбль, создадут замечательную композицию», — писал в 1970-м году председатель липецкого горисполкома Николай Яхонтов.

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Однако в 1971-м план создания центра опять меняется: Петровский пруд решено осушить, а на его месте, с одновременным сносом Ниженки, планируется зеленая зона протяженностью до завода «Свободный Сокол». «Липецкие лужники», лестница от Верхнего парка к Нижнему в плане остаются.

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Все это пространство могло стать одним большим парком

«Спортивный комплекс со стадионом на 60 тысяч зрителей. Этот комплекс будет сооружаться неподалеку от педагогического института с главными входами, обращенными на магистраль, связывающую центр города с районом сокольских металлургов. Кроме стадиона здесь будет несколько спортивных площадок различного назначения», — писало о будущем стадионе «Ленинское знамя».

Судьбу же Петровского пруда определи деньги: «Родники, питавшие его в своем время, почти иссякли, а сооружение и поддержание гидротехнических сооружений, необходимых для искусственного поддержания водного режима пруда, потребует громадных средств, сложнейших инженерных решений», — объясняла решение об осушении пруда газета. 

Еще одной новинкой плана стала канатная дорога в Нижнем парке и на пляже:  «Правый берег необходимо связать с островами (их тогда на реке было несколько, прим. ред.) канатной дорогой (стоимость ее невысока, в эксплуатации она удобна и надежна). Кроме того, следует пустить канатную дорогу по периметру большого Нижнего парка. Предложено в единый комплекс включить и Комсомольский пруд, соединив его с парком подземным переходом».

Через год липецкая пресса о стадионе писать перестала. В «Ленинском знамени» выходят статьи об осушении пруда, высадке на его месте деревьев, строительстве подземного перехода. Что из грандиозного плана все таки было реализовано мы можем видеть сейчас.

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Следы начавшихся, но так и не законченных строек

Липецкие «Златы Пясцы»

Из «Ленинского знамени» за февраль 1968 года мы узнаем о еще одном грандиозном плане, которому тоже, увы, не суждено было сбыться — строительстве жилого массива между Сселками и Желтыми Песками.

«За сокольским жилым массивом начнется закладка нового района города с населением 300 тысяч человек. В эти три года закончится прокладка инженерных коммуникаций и путей сообщения, а основное строительство начнется после 1970 года», — сообщала газета в программной статье «Расти и хорошеть родному Липецку. Рассказ о перспективах развития нашего областного центра в 1968 -1970 годах».

Речь шла о городе-спутнике, который должен был расположиться между Желтыми Песками, Сселками и Плеханово. Планировалось заселять его рабочими липецких «магниток» - НЛМК, ЛТЗ, Цемзавода и т.д. Власть проект, который так и назвался «Желтые Пески», пиарила по всей стране.

— Я служил срочную на Тихоокеанском флоте. Скоро дембель, и нас, так сказать профориентировали – куда поехать после службы, на какие народные стройки страны, — вспоминает липчанин Игорь Антипов. — На корабле я увидел целую стопку красочных буклетов. В них приглашали на липецкий цемзавод, обещали жилье в местечке «Желтые Пески», которые уже проектируют. В моей молодой голове рисовались невероятные картинки: желтый песок какого-то курорта, вроде как в Болгарии, Златы Пясцы. В Липецк мы поехали вшестером. Никто из нас даже не завернул домой, а жили мы все в разных городах страны, я — в Сибири. Приехали на липецкие «Златы Пясцы», а тут полно крытых соломой домов, в которых электропроводка поверх штукатурки. Даже у нас в Сибири такого уже не было! И тут, мы, моряки пали духом. В Липецке оставаться не хотелось. И домой возвращаться как-то было стыдно, ведь родне наобещали, что в «Златы Пясцы» едем, поднимать «магнитку». Испугались, почитали газеты, поискали еще места, и двинули в Тамбовскую область, которая тоже себя рекламировала. А там оказалось еще хуже: электричество не везде провели. Мы испугались еще сильнее и вернулись в Липецк! Конечно, не «Златы Пясцы», но что делать?

Надо отметить, что все шестеро моряков корабля Тихоокеанского флота остались в Липецке и всю жизнь достойно трудились, сделав для города немало.

А проект «Желтые Пески» свернули в 1971 году. 12 февраля «Ленинское знамя» сообщило, что план застройки города пересмотрен. «В силу объективных причин освоение отдаленной территории затруднялось. А развитие промышленности нашего города требует ускоренных темпов жилищного строительства. По просьбе партийных и советских органов Совет Министров республики внес частичное изменение в первоначальный план застройки. В первую очередь решено начать освоение свободных территорий юго-западного направления». Архитектор Вертоусов и Шплет создали план нового жилого массива, получившего название «Сырский» — тот самый Юго-Запад, от улицы Папина до Сырского Рудника и вширь до нынешней Московской.

Грандиозный проект на Городище

Уже несколько лет в Липецке существует общественное пространство «Городище». И мы даже к нему привыкли. Но на его месте мог стоять уникальный культурно-исторический комплекс, а распадок Каменного лога стал бы не местом компактного расселения нуворишей, а главной городской достопримечательностью.

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В 1988 году «Ленинское знамя» сообщает о завершении двухлетнего общественного обсуждения проекта строительства киноконцертного зала на городище.

«Десятилетия этот район хаотически застраивался частными домовладениями (что продолжается и сейчас, прим. ред). Не случайно среди горожан за районом городища закрепилось название «деревня в центре города». Город рос, развивался… а здесь козу Машку привязывали к столбику..., здесь квохтали куры и хозяин озабоченно чесал затылок, раздумывая о том, где бы ему вырыть в археологической толще яму», — так начиналась статья «Городищу новую жизнь» о принятом, наконец, проекте преображения «деревни в центре города». За него проголосовали 600 участников общественного схода, против — 20.

Проект, принятый после долгих споров, предполагал строительство многоуровневого киноконцертного зала на 1000 мест вписанного в холм — задником сцены должен был стать известняковый выход. В ландшафт предполагалось вписать и зону отдыха с террасами, памятный знак. Частные дома шли под снос.





Строительство, обсчитанное в четыре миллиона советских рублей, началось осенью 1988 года, проектировщики предполагали, что оно продлится 39 месяцев. Однако стройка замерла на стадии фундамента. На проект обрушились с критикой краеведы, начались трудности с финансированием, а затем страна под названием СССР развалилась. Почти все 90-е подножие городища окружал забор с надписью времен ГКЧП, ругавшей последнего министра советского МВД Бориса Пуго. Затем котлован засыпали, и долгие годы у подножия городища красовался заросший бурьяном пустырь.
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#знаете ли вы #краеведение

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