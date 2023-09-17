А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную дорогу?

Многие знаковые места города могли выглядеть иначе, если бы были реализованы планы властей и архитекторов. О несбывшемся Липецке в нашей рубрике «А знаете ли вы, что...»





Дворец пионеров, «Липецкие Лужники» и канатная дорога



В конце XIX века тамбовский историк, архивист, преподаватель и краевед Иван Дубасов в своей известной работе «Очерки из истории Тамбовского края» писал: «Город Липецк. Этот город в настоящее время один из самых красивых уездных городов в империи…».



Большую часть того, что так радовало глаз Ивана Дубасова, Липецк безвозвратно потерял в первые десятилетия после революции.





Надо сказать, что советская власть прекрасно понимала — в сером и безликом городе и жизнь будет такой же. В 1966 году бюро областного комитета КПСС (в аналогах нынешнего времени – правительство области)



«Архитектура главных улиц и магистралей невыразительна…, микрорайоны застраиваются серыми, однообразными домами. Горисполком (председатель т. Никитин), главный архитектор города т. Пыльнов не навели порядка в застройке города — ведется она бессистемно, без комплексного завершения объема проектных работ…»







Обсудив вопрос «О застройке и архитектуре городов области», бюро обкома «обязало главного архитектора области т. Медведева и главных архитекторов городов разработать перспективные планы развития городов… Иметь в Липецке единого заказчика в лице исполкома городского Совета депутатов трудящихся и организовать филиал Московского градостроительного института ЦНИИП градостроительства… Областному управлению стройматериалов отработать … технологию выпуска цветного силикатного кирпича по опыту брянских заводов и решить вопрос о производстве облицовочных изделий из керамики на базе местных месторождений».



В поддержку решений обкома газета «Ленинское знамя» организует



Липецкая архитектура











































Из множества барских особняков, на улице Ленина остались только дом аптекаря Вяжлинского (Дом Мастера), усадьба генерала Губина (ныне картинная галерея), и дом купца Русинова (ныне Дворец бракосочетания). Фото: «Липецк вчера и сегодня»



В 1968 году начинается строительство ЦУМа, готовятся площадки под корпуса будущего Политеха на улице Интернациональной, Дома печати на площади Зегеля (сейчас Плеханова, прим. ред.), драмтеатра,







Начало строительства ЦУМа (Склейка из двух кадров - вертикального и горизонтального. Автор А. Анисков, Фото С. Сайко)



Еще через два года в план по созданию центра включается огромный стадион, но выпадает городской Дворец пионеров (его вновь соберутся строить через 20 лет, в конце улицы Неделина, но развал СССР уничтожит проект, прим. ред):



«…предполагается, что улица Ленина с ее детским парком, создание на Петровском пруду стадиона «Липецкие лужники», благоустроенные пляж и набережная, соединенные в один архитектурно-планировочный ансамбль, создадут замечательную композицию», —







Однако в 1971-м план создания центра опять меняется: Петровский пруд решено осушить, а на его месте, с одновременным сносом Ниженки, планируется зеленая зона протяженностью до завода «Свободный Сокол». «Липецкие лужники», лестница от Верхнего парка к Нижнему в плане остаются.







Все это пространство могло стать одним большим парком



«Спортивный комплекс со стадионом на 60 тысяч зрителей. Этот комплекс будет сооружаться неподалеку от педагогического института с главными входами, обращенными на магистраль, связывающую центр города с районом сокольских металлургов. Кроме стадиона здесь будет несколько спортивных площадок различного назначения», — писало о будущем стадионе «Ленинское знамя».



Судьбу же Петровского пруда



Еще одной новинкой плана стала канатная дорога в Нижнем парке и на пляже: «Правый берег необходимо связать с островами (их тогда на реке было несколько, прим. ред.) канатной дорогой (стоимость ее невысока, в эксплуатации она удобна и надежна). Кроме того, следует пустить канатную дорогу по периметру большого Нижнего парка. Предложено в единый комплекс включить и Комсомольский пруд, соединив его с парком подземным переходом».



Через год липецкая пресса о стадионе писать перестала. В «Ленинском знамени» выходят статьи об осушении пруда, высадке на его месте деревьев, строительстве подземного перехода. Что из грандиозного плана все таки было реализовано мы можем видеть сейчас.







Следы начавшихся, но так и не законченных строек



Липецкие «Златы Пясцы»



Из «Ленинского знамени» за февраль 1968 года мы узнаем о еще одном



«За сокольским жилым массивом начнется закладка нового района города с населением 300 тысяч человек. В эти три года закончится прокладка инженерных коммуникаций и путей сообщения, а основное строительство начнется после 1970 года», — сообщала газета в программной статье «Расти и хорошеть родному Липецку. Рассказ о перспективах развития нашего областного центра в 1968 -1970 годах».



Речь шла о городе-спутнике, который должен был расположиться между Желтыми Песками, Сселками и Плеханово. Планировалось заселять его рабочими липецких «магниток» - НЛМК, ЛТЗ, Цемзавода и т.д. Власть проект, который так и назвался «Желтые Пески», пиарила по всей стране.



— Я служил срочную на Тихоокеанском флоте. Скоро дембель, и нас, так сказать профориентировали – куда поехать после службы, на какие народные стройки страны, — вспоминает липчанин Игорь Антипов. — На корабле я увидел целую стопку красочных буклетов. В них приглашали на липецкий цемзавод, обещали жилье в местечке «Желтые Пески», которые уже проектируют. В моей молодой голове рисовались невероятные картинки: желтый песок какого-то курорта, вроде как в Болгарии, Златы Пясцы. В Липецк мы поехали вшестером. Никто из нас даже не завернул домой, а жили мы все в разных городах страны, я — в Сибири. Приехали на липецкие «Златы Пясцы», а тут полно крытых соломой домов, в которых электропроводка поверх штукатурки. Даже у нас в Сибири такого уже не было! И тут, мы, моряки пали духом. В Липецке оставаться не хотелось. И домой возвращаться как-то было стыдно, ведь родне наобещали, что в «Златы Пясцы» едем, поднимать «магнитку». Испугались, почитали газеты, поискали еще места, и двинули в Тамбовскую область, которая тоже себя рекламировала. А там оказалось еще хуже: электричество не везде провели. Мы испугались еще сильнее и вернулись в Липецк! Конечно, не «Златы Пясцы», но что делать?



Надо отметить, что все шестеро моряков корабля Тихоокеанского флота остались в Липецке и всю жизнь достойно трудились, сделав для города немало.



А проект «Желтые Пески» свернули в 1971 году. 12 февраля



Грандиозный проект на Городище



Уже несколько лет в Липецке существует общественное пространство «Городище». И мы даже к нему привыкли. Но на его месте мог стоять уникальный культурно-исторический комплекс, а распадок Каменного лога стал бы не местом компактного расселения нуворишей, а главной городской достопримечательностью.







В 1988 году «Ленинское знамя» сообщает о завершении двухлетнего общественного обсуждения проекта строительства киноконцертного зала на городище.



«Десятилетия этот район хаотически застраивался частными домовладениями (что продолжается и сейчас, прим. ред). Не случайно среди горожан за районом городища закрепилось название «деревня в центре города». Город рос, развивался… а здесь козу Машку привязывали к столбику..., здесь квохтали куры и хозяин озабоченно чесал затылок, раздумывая о том, где бы ему вырыть в археологической толще яму», — так начиналась статья «Городищу новую жизнь» о принятом, наконец, проекте преображения «деревни в центре города».



Проект, принятый после долгих споров, предполагал строительство многоуровневого киноконцертного зала на 1000 мест вписанного в холм — задником сцены должен был стать известняковый выход. В ландшафт предполагалось вписать и зону отдыха с террасами, памятный знак. Частные дома шли под снос.











Строительство, обсчитанное в четыре миллиона советских рублей, началось осенью 1988 года, проектировщики предполагали, что оно продлится 39 месяцев. Однако

На этой неделе мы рассказывали о новом памятнике, районах, строящихся или планируемых к постройке. В комментариях к этим новостям наши читатели спорили: поможет ли это хоть как-то скрасить серую липецкую застройку. А мы покопались в подшивках старых газет, чтобы понять, мог ли наш город стать другим, и пришли к выводу: над Липецком явно висит архитектурное проклятье — ни один из значимых и вроде бы уже одобренных градостроительных проектов так и не был до конца реализован.В конце XIX века тамбовский историк, архивист, преподаватель и краевед Иван Дубасов в своей известной работе «Очерки из истории Тамбовского края» писал: «Город Липецк. Этот город в настоящее время один из самых красивых уездных городов в империи…».Большую часть того, что так радовало глаз Ивана Дубасова, Липецк безвозвратно потерял в первые десятилетия после революции.Надо сказать, что советская власть прекрасно понимала — в сером и безликом городе и жизнь будет такой же. В 1966 году бюро областного комитета КПСС (в аналогах нынешнего времени – правительство области) называет градостроительную практику Липецка непродуманной и бессистемной «Архитектура главных улиц и магистралей невыразительна…, микрорайоны застраиваются серыми, однообразными домами. Горисполком (председатель т. Никитин), главный архитектор города т. Пыльнов не навели порядка в застройке города — ведется она бессистемно, без комплексного завершения объема проектных работ…»Обсудив вопрос «О застройке и архитектуре городов области», бюро обкома «обязало главного архитектора области т. Медведева и главных архитекторов городов разработать перспективные планы развития городов… Иметь в Липецке единого заказчика в лице исполкома городского Совета депутатов трудящихся и организовать филиал Московского градостроительного института ЦНИИП градостроительства… Областному управлению стройматериалов отработать … технологию выпуска цветного силикатного кирпича по опыту брянских заводов и решить вопрос о производстве облицовочных изделий из керамики на базе местных месторождений».В поддержку решений обкома газета «Ленинское знамя» организует дискуссию из писем читателей . Она выводит наружу еще одну проблему — отсутствие у города ярко выраженного центра.Липецкая архитектура принимает решения обкома и письма горожан к действию и уже через два года начинается реализация грандиозного проекта, который должен был бы оформить ядро молодого областного центра.В 1968 году начинается строительство ЦУМа, готовятся площадки под корпуса будущего Политеха на улице Интернациональной, Дома печати на площади Зегеля (сейчас Плеханова, прим. ред.), драмтеатра, стартует полная перестройка улицы Ленина — на ней кроме многоэтажек и гостиницы, был запланирован Дворец пионеров с бассейном, спортзалами, зимним садом и обсерваторией. Верхний и Нижний парки должен был связать новый сквер, террасы с беседками и лестницами которого, вели бы к берегам еще существовавшего Петровского пруда и реки Воронеж. На месте улицы Салтыкова Щедрина должна была раскинутся набережная с речными причалами.Еще через два года в план по созданию центра включается огромный стадион, но выпадает городской Дворец пионеров (его вновь соберутся строить через 20 лет, в конце улицы Неделина, но развал СССР уничтожит проект, прим. ред):«…предполагается, что улица Ленина с ее детским парком, создание на Петровском пруду стадиона «Липецкие лужники», благоустроенные пляж и набережная, соединенные в один архитектурно-планировочный ансамбль, создадут замечательную композицию», — писал в 1970-м году председатель липецкого горисполкома Николай Яхонтов Однако в 1971-м план создания центра опять меняется: Петровский пруд решено осушить, а на его месте, с одновременным сносом Ниженки, планируется зеленая зона протяженностью до завода «Свободный Сокол». «Липецкие лужники», лестница от Верхнего парка к Нижнему в плане остаются.«Спортивный комплекс со стадионом на 60 тысяч зрителей. Этот комплекс будет сооружаться неподалеку от педагогического института с главными входами, обращенными на магистраль, связывающую центр города с районом сокольских металлургов. Кроме стадиона здесь будет несколько спортивных площадок различного назначения», — писало о будущем стадионе «Ленинское знамя».Судьбу же Петровского пруда определи деньги : «Родники, питавшие его в своем время, почти иссякли, а сооружение и поддержание гидротехнических сооружений, необходимых для искусственного поддержания водного режима пруда, потребует громадных средств, сложнейших инженерных решений», — объясняла решение об осушении пруда газета.Еще одной новинкой плана стала канатная дорога в Нижнем парке и на пляже: «Правый берег необходимо связать с островами (их тогда на реке было несколько, прим. ред.) канатной дорогой (стоимость ее невысока, в эксплуатации она удобна и надежна). Кроме того, следует пустить канатную дорогу по периметру большого Нижнего парка. Предложено в единый комплекс включить и Комсомольский пруд, соединив его с парком подземным переходом».Через год липецкая пресса о стадионе писать перестала. В «Ленинском знамени» выходят статьи об осушении пруда, высадке на его месте деревьев, строительстве подземного перехода. Что из грандиозного плана все таки было реализовано мы можем видеть сейчас.Из «Ленинского знамени» за февраль 1968 года мы узнаем о еще одном грандиозном плане , которому тоже, увы, не суждено было сбыться — строительстве жилого массива между Сселками и Желтыми Песками.«За сокольским жилым массивом начнется закладка нового района города с населением 300 тысяч человек. В эти три года закончится прокладка инженерных коммуникаций и путей сообщения, а основное строительство начнется после 1970 года», — сообщала газета в программной статье «Расти и хорошеть родному Липецку. Рассказ о перспективах развития нашего областного центра в 1968 -1970 годах».Речь шла о городе-спутнике, который должен был расположиться между Желтыми Песками, Сселками и Плеханово. Планировалось заселять его рабочими липецких «магниток» - НЛМК, ЛТЗ, Цемзавода и т.д. Власть проект, который так и назвался «Желтые Пески», пиарила по всей стране.— Я служил срочную на Тихоокеанском флоте. Скоро дембель, и нас, так сказать профориентировали – куда поехать после службы, на какие народные стройки страны, — вспоминает липчанин Игорь Антипов. — На корабле я увидел целую стопку красочных буклетов. В них приглашали на липецкий цемзавод, обещали жилье в местечке «Желтые Пески», которые уже проектируют. В моей молодой голове рисовались невероятные картинки: желтый песок какого-то курорта, вроде как в Болгарии, Златы Пясцы. В Липецк мы поехали вшестером. Никто из нас даже не завернул домой, а жили мы все в разных городах страны, я — в Сибири. Приехали на липецкие «Златы Пясцы», а тут полно крытых соломой домов, в которых электропроводка поверх штукатурки. Даже у нас в Сибири такого уже не было! И тут, мы, моряки пали духом. В Липецке оставаться не хотелось. И домой возвращаться как-то было стыдно, ведь родне наобещали, что в «Златы Пясцы» едем, поднимать «магнитку». Испугались, почитали газеты, поискали еще места, и двинули в Тамбовскую область, которая тоже себя рекламировала. А там оказалось еще хуже: электричество не везде провели. Мы испугались еще сильнее и вернулись в Липецк! Конечно, не «Златы Пясцы», но что делать?Надо отметить, что все шестеро моряков корабля Тихоокеанского флота остались в Липецке и всю жизнь достойно трудились, сделав для города немало.А проект «Желтые Пески» свернули в 1971 году. 12 февраля «Ленинское знамя» сообщило , что план застройки города пересмотрен. «В силу объективных причин освоение отдаленной территории затруднялось. А развитие промышленности нашего города требует ускоренных темпов жилищного строительства. По просьбе партийных и советских органов Совет Министров республики внес частичное изменение в первоначальный план застройки. В первую очередь решено начать освоение свободных территорий юго-западного направления». Архитектор Вертоусов и Шплет создали план нового жилого массива, получившего название «Сырский» — тот самый Юго-Запад, от улицы Папина до Сырского Рудника и вширь до нынешней Московской.Уже несколько лет в Липецке существует общественное пространство «Городище». И мы даже к нему привыкли. Но на его месте мог стоять уникальный культурно-исторический комплекс, а распадок Каменного лога стал бы не местом компактного расселения нуворишей, а главной городской достопримечательностью.В 1988 году «Ленинское знамя» сообщает о завершении двухлетнего общественного обсуждения проекта строительства киноконцертного зала на городище.«Десятилетия этот район хаотически застраивался частными домовладениями (что продолжается и сейчас, прим. ред). Не случайно среди горожан за районом городища закрепилось название «деревня в центре города». Город рос, развивался… а здесь козу Машку привязывали к столбику..., здесь квохтали куры и хозяин озабоченно чесал затылок, раздумывая о том, где бы ему вырыть в археологической толще яму», — так начиналась статья «Городищу новую жизнь» о принятом, наконец, проекте преображения «деревни в центре города». За него проголосовали 600 участников общественного схода, против — 20.Проект, принятый после долгих споров, предполагал строительство многоуровневого киноконцертного зала на 1000 мест вписанного в холм — задником сцены должен был стать известняковый выход. В ландшафт предполагалось вписать и зону отдыха с террасами, памятный знак. Частные дома шли под снос.Строительство, обсчитанное в четыре миллиона советских рублей, началось осенью 1988 года, проектировщики предполагали, что оно продлится 39 месяцев. Однако стройка замерла на стадии фундамента. На проект обрушились с критикой краеведы, начались трудности с финансированием, а затем страна под названием СССР развалилась. Почти все 90-е подножие городища окружал забор с надписью времен ГКЧП, ругавшей последнего министра советского МВД Бориса Пуго. Затем котлован засыпали, и долгие годы у подножия городища красовался заросший бурьяном пустырь.