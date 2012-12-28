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Общество
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сегодня, 15:13
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Бензин премиальной марки дорожал быстрее остального топлива
Стоимость бензина и дизтоплива в Липецкой области продолжила расти на прошлой неделе, заметнее всего выросли цены на бензин премиальной марки, сообщает Липецкстат.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% — с 57,80 до 57,91 рубля за литр. Лидером подорожания за прошедшую неделю стал бензин премиальной марки АИ-98 — он прибавил 0,6%, его цена составила 83,75 рубля (на 16 декабря — 83,23 рубля). Цена на бензин марки АИ-92 выросла на 0,3%, с 54,59 до 54,73 рубля. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 0,1%, до 59,76 рубля (на 16 декабря — 59,72 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо увеличились на 0,3%, с 65,55 рубля до 65,75 рубля.
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