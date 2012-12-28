Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Напавшие на преподавателя ОБЖ задержаны: один из них отчим его студентки
Происшествия
Личность скончавшейся в микрорайоне ЛТЗ женщины установлена
Происшествия
В Липецке появился «Орешник»
Общество
33-летняя врач отпущена из СИЗО под подписку о невыезде
Здоровье
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации
Происшествия
В Липецке капитально отремонтируют самую старую школу города
Общество
Из квартиры дома на улице Шкатова валит дым
Происшествия
В Липецкой области ночью выпадет снег, а днем «похолодает» до +2
Погода в Липецке
Между расселенными и новыми домами на ЛТЗ обнаружен труп женщины
Происшествия
Читать все
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Общество
Зарплаты бюджетникам в Липецке подняли на 8,4%
Общество
В Липецке осветили последний темный участок дороги на Грязи
Общество
68-летнюю ельчанку мошенники обманули более чем на шесть миллионов рублей
Происшествия
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Происшествия
31-летнюю липчанку обманули на 270 000 рублей при покупке хоккейной экипировки
Происшествия
67-летней женщине удалили гигантскую кисту — размером 35 на 35 сантиметров
Здоровье
Мастер участка погиб из-за разрушения соединительного элемента шланга
Происшествия
Бензин премиальной марки дорожал быстрее остального топлива
Общество
В РОРП ЛО поблагодарили за плодотворное сотрудничество омбудсмена по защите прав предпринимателей Александра Бабанова
Общество
Читать все
Общество
130
сегодня, 15:13
1

Бензин премиальной марки дорожал быстрее остального топлива

Стоимость бензина и дизтоплива в Липецкой области продолжила расти на прошлой неделе, заметнее всего выросли цены на бензин премиальной марки, сообщает Липецкстат. 

Стоимость бензина и дизтоплива в Липецкой области продолжает расти — в среднем на 0,2% за неделю, чуть ниже, чем неделей ранее (+0,3%). Подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива, лидером стал бензин марки АИ-98, недельный рост цены которого составил 0,6%. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 17 по 23 декабря) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% — с 57,80 до 57,91 рубля за литр. Лидером подорожания за прошедшую неделю стал бензин премиальной марки АИ-98 — он прибавил 0,6%, его цена составила 83,75 рубля (на 16 декабря — 83,23 рубля). Цена на бензин марки АИ-92 выросла на 0,3%, с 54,59 до 54,73 рубля. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 0,1%, до 59,76 рубля (на 16 декабря — 59,72 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо увеличились на 0,3%, с 65,55 рубля до 65,75 рубля. 

топливо
цены
1
0
0
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Витюшка
3 минуты назад
где это видели солярку по 65 на лукойл она 69 и на остальных 65 где вы видели
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru