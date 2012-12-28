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Общество
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6 минут назад
Липецкая вечЁрка: избиение преподавателя, обварившийся малыш и 15 змей
Сегодня, 25 декабря, стало известно, что в липецком колледже избили преподавателя ОБЖ, врачи спасают годовалого малыша, который обварился кипятком, и GOROD48 узнал, как живут в зоопарке змеи — символы наступающего года.
Преподаватель обратился в полицию с заявление о нанесении побоев. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень вреда, нанесенного его здоровью.
Директор колледжа Роман Токарев заявил GOROD48, что на педагога никаких жалоб от учащихся и родителей до сегодняшнего дня не поступало.
«А где была охрана? Куда не зайди, сидят люди 70+, что они могут сделать? Что должно произойти, чтобы эту гнилую систему изменили? Вопрос к департаменту образования», — спросила в комментариях к новости об избиении Оксана.
«Проходной двор. А если они были с оружием?» — удивился Мда.
«Так унизить преподавателя на глазах учеников. В голове не укладывается»,— поразился Незнайка.
«Культ силы и наглости набирает обороты», — считает Вообще то.
«Катимся в пещерный век, выясняем отношения с помощью кулаков, кто сильнее и дури больше, тот и прав, народ оскотинел, а за то что на глазах учащихся, применить как отягчающее и по полной», — написал Александр Н.
«Это была практическая работа ОБЖ», — съязвил САИ.
«В Липецке становится нормой избивать врачей, ну, а теперь и за учителей взялись!», — заметил мельник.
«Учитель превратился в сферу обслуживания, где клиент всегда прав. Учителя может обидеть любой, например, какой-нибудь родитель пьяный, который выбивает отметки для своих детей, какой-нибудь распоясавшийся ученик, у которого отобрали гаджет. Очень много детей с психическими отклонениями, которые должны обучаться в специальных школах. Это очень большая проблема!», — сообщил Житель.
Годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. С ожогами третьей степени рук и спины его госпитализировали в областную детскую больницу. Это уже третий случай в декабре, когда маленькие липчане страдают от кипятка.
В Липецком зоопарке живут 15 змей 11-ти видов. Новый год они уже отпраздновали: как раз сегодня у них был праздничный обед, так как едят рептилии редко, в зависимости от размеров, раз в неделю, а то и в месяц. В меню — мыши и кролики.
Ядовитых змей в Липецком зоопарке не держат. Но укусить рептилия может — все-таки хищник. Хотя некоторые ведут себя совсем не агрессивно и сотрудники зоопарка берут их на руки.
В зоопарке надеются, что в будущем году павильон «Экзотика», где содержатся змеи, будет пользоваться большим спросом. Пока же змеи ни разу не побеждали в конкурсах на самого красивого обитателя зоопарка.
Завтра в Липецке немного похолодает: до -2 градусов, хотя для конца декабря, конечно, это не лютый холод. Но 26 декабря 2015 года было и того теплее +4. Нормальная зима была в этот день в далеком 1961 году — 28 градусов мороза.
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