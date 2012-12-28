Липецкая вечЁрка: избиение преподавателя, обварившийся малыш и 15 змей

Сегодня, 25 декабря, стало известно, что в липецком колледже избили преподавателя ОБЖ, врачи спасают годовалого малыша, который обварился кипятком, и GOROD48 узнал, как живут в зоопарке змеи — символы наступающего года.