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6 минут назад

Липецкая вечЁрка: избиение преподавателя, обварившийся малыш и 15 змей

Сегодня, 25 декабря, стало известно, что в липецком  колледже избили преподавателя ОБЖ, врачи спасают годовалого малыша, который обварился кипятком, и GOROD48 узнал, как живут в зоопарке змеи — символы наступающего года.

В Липецком колледже индустрии сервиса  избили преподавателя ОБЖ. Происходящее студенты сняли на видео. Судя по нему, в класс неожиданно вошли двое мужчин, и один из них начал дубасить педагога.

Преподаватель обратился в полицию с заявление о нанесении побоев. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень вреда, нанесенного его здоровью.

Директор колледжа Роман Токарев заявил GOROD48, что на педагога никаких жалоб от учащихся и родителей до сегодняшнего дня не поступало. 

«А где была охрана? Куда не зайди, сидят люди 70+, что они могут сделать? Что должно произойти, чтобы эту гнилую систему изменили? Вопрос к департаменту образования», — спросила в комментариях к новости об избиении Оксана.

«Проходной двор. А если они были с оружием?» — удивился Мда.

«Так унизить преподавателя на глазах учеников. В голове не укладывается»,— поразился Незнайка.

«Культ силы и наглости набирает обороты», — считает Вообще то.

«Катимся в пещерный век, выясняем отношения с помощью кулаков, кто сильнее и дури больше, тот и прав, народ оскотинел, а за то что на глазах учащихся, применить как отягчающее и по полной», — написал Александр Н.

«Это была практическая работа ОБЖ», — съязвил САИ.

«В Липецке становится нормой избивать врачей, ну, а теперь и за учителей взялись!», — заметил мельник.

«Учитель превратился в сферу обслуживания, где клиент всегда прав. Учителя может обидеть любой, например, какой-нибудь родитель пьяный, который выбивает отметки для своих детей, какой-нибудь распоясавшийся ученик, у которого отобрали гаджет. Очень много детей с психическими отклонениями, которые должны обучаться в специальных школах. Это очень большая проблема!», — сообщил Житель.

Годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком.  С ожогами третьей степени рук и спины его госпитализировали в областную детскую больницу. Это уже третий случай в декабре, когда маленькие липчане страдают от кипятка.

В Липецком зоопарке живут 15 змей 11-ти видов. Новый год они уже отпраздновали: как раз  сегодня у них был праздничный обед, так как едят рептилии редко, в зависимости от размеров, раз в неделю, а то и в месяц. В меню — мыши и кролики.



Ядовитых змей в Липецком зоопарке не держат. Но укусить рептилия может — все-таки хищник. Хотя некоторые ведут себя совсем не агрессивно и сотрудники зоопарка берут их на руки.



В зоопарке надеются, что в будущем году павильон «Экзотика», где содержатся змеи, будет пользоваться большим спросом. Пока же змеи ни разу не побеждали в конкурсах на самого красивого обитателя зоопарка.

Завтра в Липецке немного похолодает:  до -2 градусов, хотя для конца декабря, конечно, это не лютый холод. Но 26 декабря 2015 года было и того теплее +4. Нормальная зима была в этот день в далеком 1961 году — 28 градусов мороза.
вечЁрка
драка
несчастный случай
год Змеи
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