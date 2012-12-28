В Липецкой области ночью выпадет снег, а днем «похолодает» до +2

В области по-прежнему царит волновой циклон.

26 декабря ночью Липецкая область будет находиться под влиянием волнового циклона — местами пройдет снег. 27 и 28 декабря регион окажется в области повышенного атмосферного давления - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, местами туман, гололедица. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от -4 до +1, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, утром и днем туман. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до - 2 градусов.День 26 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 28 градусов мороза.