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Происшествия
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39 минут назад
Годовалый мальчик в Липецке получил сильные ожоги рук и спины
Он опрокинул на себя чайник с кипятком.
В причинах получения малышом термической травмы разбирается полиция.
Это уже третий за декабрь случай получения ожогов малолетними детьми в Липецке. Ранее GOROD48 сообщал о двух детях, опрокинувших нас себя кипяток — годовалом ребенке и трехлетней девочке.
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