Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане получили огромные счета за электроэнергию по ОДН
Общество
69-летний мужчина поехал за запчастями и пропал
Происшествия
Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
Общество
Дебошир устроил погром в липецкой маршрутке
Происшествия
«Свистят они как пули у виска...»
Общество
Трое неадекватов напали на бригаду «скорой помощи» в микрорайоне ЛТЗ
Происшествия
Пропавшего из магазина джек-рассел-терьера вернули владельцам
Общество
Напавшие на бригаду «скорой» обокрали затем «Пятерочку»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
METRO судится с «РВК – Липецк» из-за рукотворной реки
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: кому Дед Мороз принесёт спиртное, половина липчан не чувствует новогоднего настроения
Общество
Мигрант из Бангладеш и двое граждан Узбекистана работали в кафе без необходимых документов
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
75-летняя женщина упала в автобусе и получила травму
Происшествия
Месть лидера Суперлиги
Спорт
В Липецком колледже индустрии сервиса на паре избили преподавателя ОБЖ
Происшествия
Может, и не вылетят? Волейбольный «Липецк» выиграл «матч жизни и смерти»
Спорт
Липецкая вечЁрка: нападение на бригаду скорой, пропавшая собака и чем липчанам запомнился год
Общество
Годовалый мальчик в Липецке получил сильные ожоги рук и спины
Происшествия
40-летний мужчина погиб во время пожара на летней кухне
Происшествия
Читать все
Происшествия
323
39 минут назад

Годовалый мальчик в Липецке получил сильные ожоги рук и спины

Он опрокинул на себя чайник с кипятком.

В квартире дома на улице Теперика годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. С ожогами третьей степени рук и спины его госпитализировали в областную детскую больницу. 

В причинах получения малышом термической травмы разбирается полиция.

Это уже третий за декабрь случай получения ожогов малолетними детьми в Липецке. Ранее GOROD48 сообщал о двух детях, опрокинувших нас себя кипяток —  годовалом ребенке и трехлетней девочке.
несчастный случай
ожоги
0
4
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru