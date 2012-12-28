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Общество
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34 минуты назад
Питоны из липецкого зоопарка уже отметили год Змеи
Сегодня у змей из зоопарка последняя кормежка перед 2025-м годом.
Самые крупные экземпляры: пять тигровых и светлых тигровых питонов: Степан, Тёма, Жоржетта, Тиграш и Альба. Их родина — тропические леса Юго-Восточной Азии. В террариумах питонов всегда +25 градусов. Так что у них вечное лето.
Ядовитых змей в зоопарке не держат, но укусить могут и обычные — это же хищники. Есть более «ласковые» экземпляры: молочная змея, маисовый полоз, королевский питон.
Их сотрудники зоопарка берут на руки. А вот посетителям павильона «Экзотика» это запрещено, змеи могут среагировать на незнакомый запах.
На Новый год обитателям павильона «Экзотика» никаких праздничных закусок не готовят. Последний раз в уходящем году их покормят сегодня. Следующий обед будет уже в 2025 году. Змеи, в зависимости от размера, едят раз в неделю, а то и раз в месяц. В их рационе мыши и кролики.
Обидно, но змеи в ни разу не выигрывали в конкурсе Мистер и Мисс зоопарк. Даже в состязаниях среди обитателей террариума их обошел крокодил.
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