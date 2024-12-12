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58 минут назад
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Сегодня в Липецке: кому Дед Мороз принесёт спиртное, половина липчан не чувствует новогоднего настроения

Рассказываем, куда сходить и как развлечься, чтобы дотянуть до конца длинной рабочей недели.

Туман, мокрый снег, гололедица

Зима в Липецке всё никак не наступит, температура днём составит от +1 до +3 градусов. Кроме того, сегодня проявятся все напасти поздней осени и её плохой погоды - снег и мокрый снег, туман, на дорогах гололедица.

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Отключение воды

С 8:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18.

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С 10:00 до конца ремонта будут вынуждены терпеть без удобств обитатели домов на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Папина, 6, 8; Школьной, 24; переулка Кочубея, 1.

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Кооперативной, Котовского, Крымской, Крымской 2-й, Пригородной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, переулка Кочубея.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях погрузятся во мрак дома на улицах А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Баумана.

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С селе Ссёлки обесточат улицы 1 Мая, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30; Гагарина, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 108; Грибную, 4, 44; Космонавтов; Ленина, Набережную, Советскую, Учительскую.

Пробки

Погода сегодня просто шепчет – не выезжай никуда из дома, воспользуйся общественным транспортом, Но если невмоготу, то советуем пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями – наверняка заторов в городе будет сегодня много.



Католическое рождество

Сегодня в большинстве стран мира празднуют Рождество. Католики и протестанты всего мира сегодня отмечают праздник, где бы они не находились.

В нашей скрепной стране праздники, как правило, отмечают не вместе со всеми, а в свои эксклюзивные даты. А что отмечать сегодня? Можно, например, день тыквенного пирога (правда, всё, что связано с тыквой у нас ассоциируют и с Хэллоуином, поэтому – тсс!). Можно вспомнить о 45-летнии начала войны в Афганистане (1979 г.) или о 33-летии Беловежских соглашений, оформивших распад СССР (1991 г.). Самые наблюдательные отметят и связь этих двух событий между собой.

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У нас сегодня своя атмосфера

Оскароносный мультик

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 18:00 на просмотр мультфильма «Клаус». США, Великобритания, Испания, 2019. Режиссеры Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес (6+).

Снятый для платформы Netflix мультик получил «Оскара» в 2020 году, как лучший анимационный фильм. По версии «Кинопоиска» входит в число 250 лучших произведений всех времён и народов (122-е место) с высоченным рейтингом 8,7.

Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Уже практически отчаявшись выполнить задание, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.

Роли озвучивали: Юрий Романов, Андрей Павловец, Елена Павловская.
Новогодний книжный марафон

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) ждут желающих совершить увлекательное книжное путешествие (12+).

Вы словно перенесетесь во времени в счастливое детство во времени и окунетесь в приятные воспоминания, сыграете в новогоднее «Колесо фортуны» и испытаете себя. Для вас веселые игры, забавы и шуточные предсказания.

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Мероприятие будет проходить ежедневно до 8 января, участие в нём бесплатное, но нужна предварительная запись по телефону (4742) 74-16-48.

Физика и физкультура

Насыщенный день выдастся и в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Педагог-новатор Вадим Климентьев в 16:00 продолжит курс «Углубленная и олимпиадная физика» (12+)

А в 17:30 состоится занятие по роли-болу – китайскому теннису, в котором важно не забить мяч противнику, а сразить всех наповал красивыми движениями с ракеткой (12+). Ведущая – энтузиаст китайской забавы Ольга Ардашева.

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Новая выставка

Торжественное открытие выставки «Портрет, натюрморт», приуроченной ко Дню художника (6+), начнётся в 17:00 в Липецком музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 9).

Зрителям предложат познакомиться с «советской эпохой» – работами из фондов Липецкого областного краеведческого музея, липецкого Художественного музея и Дома Мастера. Затем посетители смогут осмотреть работы современников – действующих членов местного отделения Союза художников России. Всего будут представлены более 100 живописных, графических и скульптурных работ, созданных с 1930-х годов по настоящее время.

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Одна из работ выставки. Васнецов А.В. Портрет Насти Васильцевой 1987 г.

Керамика компьютерного века

А в галерее А.Назарова (ул. Желябова, 4) уже вовсю работает интересная выставка работ Марины Степановой-Ланской «Код жизни. Керамика» (12+).

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Фото vk.com/nazarov.gallery

Темы для работ самые разные – красоты природа, библейские сюжеты и т.д. И на всё у автора свой неповторимый взгляд и необычный угол зрения – это стоит увидеть. Особая часть выставки «Седьмая Патетическая», состоящая из 30 фарфоровых пластин, – философская притча об извечном самоистреблении людей на прекрасной планете, где так хрупка и нежна жизнь.
Выставка до 26 января. Галерея работает со среды по субботу в 11:00 – 19:00. По воскресеньям – в 11:00 – 16:00.

Праздничное настроение

Праздничной настроение за неделю до Нового Года в опросе SuperJob обнаружили у 28 % липчан. Еще 12% имитируют его ради близких. Имитируют в основном женщины.

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47% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения. А как с предвкушением праздника у вас? Напишите в комментариях.

Водочки в подарок – вы не против?

19% липчан рассказали SuperJob, что обычно получают в подарок на Новый год алкоголь: 12% такой подарок нравится, а 7% — не в восторге.

Чем старше горожане, тем чаще им дарят спиртные напитки: обычно алкоголь на Новый год получает каждый четвертый в возрасте от 45 лет, 20% из тех, кому от 35 до 45 лет, и лишь 14% из тех, кто моложе.

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Чаще крепкий креативный подарок дарят те, кто сам выпивает: «Когда иду в гости к друзьям, беру в подарок бутылочку шампанского или хорошего вина»; «Бутылка шампанского — уместный подарок к столу». На рабочих местах алкоголь – самый популярный «подарок Деда Мороза»: во время застолий происходит своеобразный обмен бутылками, спиртное чаще всего дарят сослуживцам.

Дорогие липчане! Заключительная рабочая неделя года в самом разгаре, и важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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Комментарии (1)

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Коммунист
11 минут назад
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