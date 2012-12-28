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1694
сегодня, 16:53
9

Дебошир устроил погром в липецкой маршрутке

Пьяный мужчина требовал бесплатно отвезти его в другой конец города, а после разбил в автобусе стекло.

Сегодня утром пьяный дебошир разбил окно в автобусе 322-й маршрута.

Мужчина зашел в автобус на улице Политехнической, когда автобусу нужно было проехать еще три остановки. Он потребовал у водителя отвезти его на 7-й микрорайон, причем бесплатно. Слово за слово — и завязался конфликт. В итоге пока к месту инцидента приехала ГБР и полиция, дебошир успел разбить окно.

Для выяснения личности и объяснений неадекватного пассажира забрали в ближайший отдел полиции.
дебош
хулиганство
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
11 минут назад
Точно, угон автобуса, по полной ему , за терроризм,, и вообще я смотрю все неадекватные перебрались в мк универ и мк елецкий, статистика упрямая вещь
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Сирожа Зверев
25 минут назад
фактически была попытка угона, могут террористическую статью вменить
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Ч,П,
12 минут назад
У нас к пьяным дебоширам лояльное отношение ,вот если б трезвый ! А так только стекло возместить !Еще какой автобус,а то на иномарки дорого обойдется,дешевле было бы пешком до 7 мкр. дойти !
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Алькаш
46 минут назад
Повадки,как у слуги народа.В какой партии состоит господин?
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Лиза
сегодня, 17:49
Хорошо, что требовал отвезти его на 7 микрорайон, а не в Новую Зеландию!
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Внушаемый
сегодня, 17:29
Дебошира не оправдываю ни в коем случае,но и водители автобусов часто нервные ,грубые и нормально ответить не могут !
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777
сегодня, 17:00
Хочу похвалить перевозчика 322 маршрута за соблюдение расписания, несмотря на то что частник днем часто ездит, а вечером соблюдают расписание. Значит, частники могут нормально работать, но не все.
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Зря
сегодня, 16:59
Надо было отвезти, стекло было бы целое!
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Липчанин
сегодня, 16:57
Воспитали европейцев..
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