Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
Происшествия
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сегодня, 16:53
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Дебошир устроил погром в липецкой маршрутке
Пьяный мужчина требовал бесплатно отвезти его в другой конец города, а после разбил в автобусе стекло.
Мужчина зашел в автобус на улице Политехнической, когда автобусу нужно было проехать еще три остановки. Он потребовал у водителя отвезти его на 7-й микрорайон, причем бесплатно. Слово за слово — и завязался конфликт. В итоге пока к месту инцидента приехала ГБР и полиция, дебошир успел разбить окно.
Для выяснения личности и объяснений неадекватного пассажира забрали в ближайший отдел полиции.
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