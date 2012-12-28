Дебошир устроил погром в липецкой маршрутке

Пьяный мужчина требовал бесплатно отвезти его в другой конец города, а после разбил в автобусе стекло.

Сегодня утром пьяный дебошир разбил окно в автобусе 322-й маршрута.Мужчина зашел в автобус на улице Политехнической, когда автобусу нужно было проехать еще три остановки. Он потребовал у водителя отвезти его на 7-й микрорайон, причем бесплатно. Слово за слово — и завязался конфликт. В итоге пока к месту инцидента приехала ГБР и полиция, дебошир успел разбить окно.Для выяснения личности и объяснений неадекватного пассажира забрали в ближайший отдел полиции.