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Происшествия
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сегодня, 09:40
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42-летнего самогонщика ждёт суд
Ранее мужчину уже штрафовали за продажу спиртного домашнего изготовления.
В начале этого года мужчину уже штрафовали на продажу самогона. Тогда же участковый предупредил его об уголовном наказании за повторную продажу. «Но с конца февраля по июнь полицейские задокументировали четыре факта сбыта алкоголя обвиняемым», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Теперь самогонщику грозит до года исправительных работ.
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