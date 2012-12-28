42-летнего самогонщика ждёт суд

Ранее мужчину уже штрафовали за продажу спиртного домашнего изготовления.

В Данковском районе 42-летнего мужчину ждёт суд по обвинению в незаконной неоднократной продаже самогона (по статье 171.4 УК РФ).В начале этого года мужчину уже штрафовали на продажу самогона. Тогда же участковый предупредил его об уголовном наказании за повторную продажу. «Но с конца февраля по июнь полицейские задокументировали четыре факта сбыта алкоголя обвиняемым», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Теперь самогонщику грозит до года исправительных работ.