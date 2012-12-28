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805
сегодня, 09:40
8

42-летнего самогонщика ждёт суд

Ранее мужчину уже штрафовали за продажу спиртного домашнего изготовления.

В Данковском районе 42-летнего мужчину ждёт суд по обвинению в незаконной неоднократной продаже самогона (по статье 171.4 УК РФ).

В начале этого года мужчину уже штрафовали на продажу самогона. Тогда же участковый предупредил его об уголовном наказании за повторную продажу. «Но с конца февраля по июнь полицейские задокументировали четыре факта сбыта алкоголя обвиняемым», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Теперь самогонщику грозит до года исправительных работ.
алкоголь
торговля
спиртное
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Витек
40 минут назад
у людей водки паленки все забито и ничего торгуют потихоньку
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ненавистник
сегодня, 10:14
а самогон хороший был?
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*****
сегодня, 10:22
был бы хороший- не сдали бы.
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Оля
сегодня, 10:13
Какой самогон это спирт технический от которого люди умирают в тюрягу этого барыгу лет на восемь чтобы другим тоже был пример .
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а
31 минуту назад
какой крепости он был ? из чего делал ?
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а
54 минуты назад
какой крепости он был ? из чего делал ?
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zzloyzz
сегодня, 10:37
Сегодня иное отношение к самогону.
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Евра
сегодня, 09:54
Да лучше самогон пить в магазинах суррогат продают, на утро голова отваливается
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