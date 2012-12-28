Сегодня в Липецке: компании требуют дресс-кода, лайфхаки, как устроить выходной в последний рабочий день года

Рассказываем все самое главное про второй день длинной рабочей недели.

В Липецке днём от 0 до +2 градусов, дождь и небольшие мокрый снег. Утром местами туман.









Отключение воды





С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду в десятках домов на улицах Агрономической, 4; Боевой проезд, 19, 23, 23б, 25/2, 25а, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39; Гагарина, 76, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а; Жуковского, 4; Качалова, 4, 6, 8а, 10; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Краснозаводской, 7; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл. 8а, 10, 12; Тельмана, 164, 164 стр. 1; Фрунзе, 81, 85; Школьной, 24; в переулках Кочубея, 1; Попова, 1, 5.











С 09:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях погрузятся во мрак дома на улицах . 6-й Гвардейской дивизии, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Баумана; Володи Бачурина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16; Гагарина,. 53, 55/1,55/3; Жуковского; Коммунистической, 1, 4, 5, 6, 11; Краснозаводской, 1,2,3,4, 5; Краснознамённой, 5, 9; в садоводчестве «Дачный-2».











С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.





В Доме музыки (ул. П.Осипенко) в 19:00 начнётся новогодний концерт Липецкого джазового оркестра «На другом берегу зимы» (6+).













Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает юного зрителя на спектакль «По щучьему велению» (0+).









Работы дня неё приготовили ученики Школы креативных индустрий, постигающие основы анимации, фотографии, звукорежиссуры, дизайна, интерактивных технологий.















Любителям книг

Сегодня есть возможность и обсудить почитанное с единомышленниками. В 19:01 в соседнем зале «Библиотеки» на заседании клуба «Книжное похмелье» поговорят о романе Харуки Мураками «Норвежский лес» (16+).





Вход свободный.















Дресс-код





81% сотрудников компаний, практикующих дресс-код, покупают офисную одежду, соответствующую корпоративным нормам, за свой счет, каждому девятому работнику – 11% работодатель компенсирует траты либо предоставляет одежду и обувь, еще 3% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба (например, фирменные жилеты, блузы или рубашки, галстуки и проч.).













Не хотите работать в субботу?





Позади понедельник, но текущая рабочая неделя – шестидневная и вы уже устали? SuperJob поделился способами, как не работать в субботу, 28 декабря, а взять в этот день выходной.





Первый вариант очень популярен – возьмите отпуск или день в счёт отпуска. А можете взять день за свой счёт, хотя в этом случае немного потеряете в деньгах. Второй вариант – станьте донором. Причём, не обязательно в это день. Если вы сдадите кровь или её компоненты, у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной, который можете использовать в любое время, в том числе – 28 декабря.















Испытают временные трудности и жители частного сектора на улицах Ботанической, Верхней, Джамбула, Железнякова, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской, Крымской 2-й, Пригородной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.Прозвучат композиции Жюля Стайна, Стиви Уандера, Лари Бартона, Луиса Родригиса и многих других культовых музыкантов.Показы в 11:00 и в 14:00.В историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 17:00 откроется необычная выставка «Код.Клич.Коляда»В течение долгого времени они посещали мастер-классы по народным праздникам и обрядам, после чего попытались соединить вековые традиции и передовые знания – «лубок» в современной обработке будет представлен на выставке в виде плакатов, экспонатов, фотографий, виртуальных моделей, анимации, видео.Мы вот читаем и думаем – а не сделать ли в будущем романовскую игрушку роботом?Очередное заседание клуба киноманов в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся в 19:01. На очереди просмотр и обсуждение фильма «Отель «Гранд Будапешт». США, Германия, 2024. Драма, детектив. Режиссёр Уэс АндерсонФильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Входит в 250 лучших фильмов всех времён по версии «Кинопоиска» с оценкой 7,9 (212-е место).В ролях: Райф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан.А в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) в 18:00 поговорят о книге Джона Стрелеки «Кафе на краю земли»Нужна регистрация через Интернет.47% офисных сотрудников рассказали в опросе SuperJob, что в их компаниях существует дресс-код.9% поведали о строгих правилах в выборе одежды и аксессуаров, у 38% работодатель просит придерживаться делового стиля.Каждому второму работнику дресс-код, принятый в компании, нравится, 81% относятся с пониманием или спокойно к необходимости соблюдать корпоративный стиль в одежде. 14% офисных работников раздражает необходимость «одеваться одинаково, как в инкубаторе».Третий способ – можете использовать право на отдых за ранее отработанный выходной день. Четвёртый – уговорите работодателя на дополнительный выходной. По закону день – рабочий, но ничего не мешает взрослым гражданам по обоюдному согласию установить свои правила. А ещё такая возможность может быть установлена трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, или другими внутренними документами – проверьте.