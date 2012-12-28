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Происшествия
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сегодня, 12:05
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23-летний водитель на переходе насмерть сбил женщину-пешехода
74-летняя женщина скончалась в больнице.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщину водитель сбил на пешеходном переходе. Пенсионерку доставили в больницу, где она умерла.
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