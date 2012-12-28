23-летний водитель на переходе насмерть сбил женщину-пешехода

74-летняя женщина скончалась в больнице.

















Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщину водитель сбил на пешеходном переходе. Пенсионерку доставили в больницу, где она умерла.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщину водитель сбил на пешеходном переходе. Пенсионерку доставили в больницу, где она умерла.

Сегодня в 10:05 в Ельце на улице Радиотехнической 23-летний водитель автомобиля «Мазда 3» сбил 74-летнюю женщину.