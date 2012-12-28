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Происшествия
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сегодня, 11:15
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Женщина получила травмы в столкновении двух легковушек и грузовика
За три дня на дорогах области пострадали 10 человек.
Первая из этих аварий произошла 20 декабря в Задонском районе на трассе «Дон», где столкнулись школьный автобус «ПАЗ» под управлением 65-летнего водителя и «ВАЗ-2107» с 40-летним мужчиной за рулем. В ДТП травмы получил 12-летний пассажир «семерки».
В тот же день в Грязинском районе на дороге Сселки – Плеханово – Грязи 25-летняя девушка за рулем «Фольксвагена» не справилась с управлением и съехала на обочину. С травмами девушку госпитализировали.
21 декабря в Чаплыгинском районе на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 62-летнего мужчины, «Фольксваген» с 34-летним водителем и грузовик «МАН» под управлением 22-летнего парня. Травмы получила 63-летняя пассажирка «Тойоты».
22 декабря в Липецком районе на дороге Студеные Хутора – примыкание к автодороге Боринское – Крутые Хутора – Частая Дубрава 27-летний водитель «Крайслера» не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. В аварии пострадала 38-летняя пассажирка «Крайслера», после оказания медицинской помощи женщина была отпущена.
В тот же день в Липецке на улице Меркулова 34-летний водитель «Опеля» сбил 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя по «горячим следам».
В Воловском на дороге Волово – Юрские Дворы 29-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и съехал с дороги. Водителя доставили в больницу.
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