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Туман — на всю ночь
Общество
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Общество
177
44 минуты назад
2
Туман — на всю ночь
Видимость составит меньше 500 метров
МЧС распространило экстренное сообщение о тумане, который продлится всю ночь.
Видимость в тумане составит менее 500 метров.
туман
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Комментарии (2)
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Травматолог
24 минуты назад
Ждём наплыв пешеходов с сочетанными травмам.
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пешеход
36 минут назад
Ну всё,таперча туман виноват будет.
Ответить
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Комментарии (2)