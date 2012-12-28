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сегодня, 17:24
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На трех десятках улиц отключат холодную воду

17 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители трех десятков улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 19, 23, 37, 46 по улице Котовского, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 1 в переулке Кочубея, также жители частного сектора улиц Гранитной, 2-й Гранитной, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, переулков Ушакова, Кочубея, проезда Шишкина. 
Воду подвезут к дому № 88 по улице Космонавтов и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, № 1 по проезду Каштановому, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 по улице Надежды, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Сливовой, №№ 18, 20, 22, 24, 26 по улице Терешковой, №№ 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 32 по улице Космонавтов, на улицах Абрикосовой, Папанина, Славянской, Фабричной, в переулке Виноградном. 

С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 1, 4, 27 по улице Гайдара, №№ 1, 1а, 10, 33 по улице Клары Цеткин, №№ 16, 23, 23б, 49а по улице Свердлова, №№ 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по улице Пархоменко, №№ 6а, 6е, 18а, 22а по улице Римского-Корсакова, № 3а по улице Папина, №№ 5, 11, 12, 12а в Студенческом городке, № 222а по улице Зои Космодемьянской, №№ 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639 в садоводчестве «Сокол-1», улицы Вильямса, Грибоедова, Известковую, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Энгельса, Ковалева, Куйбышева, Радищева, Сафонова, Сурикова, Энтузиастов, Передельческую, садоводчество «Строитель».

отключения
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Комментарии (3)

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А Гвардейской
сегодня, 18:47
В списке почему нет? Завтра третьи сутки без воды пойдут.
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омсквич
сегодня, 18:19
А зачем городу этот пережиток социализма как центральное водоснабжение ? Это же экономически невыгодно бесконечно латать трубы и создавать неудобства пешеходам и автомобилям. Можно ведь рвк оптимизировать сдав трубы и насосы в металлолом и сделать реконструкцию зеленого острова например. Канализация и так у большинства в подвале, а воду можно и в магазине брать (ну и в речке помыться и постирать)
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А шо
сегодня, 18:15
У Вас там происходит,чо опять очередной прорыв?
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