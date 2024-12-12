Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Днём в Липецке от 0 до -2 градусов, облачно, умеренный снег.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улице Фурманова, 23/3,32, 34, 34а, 36, 36а, 37, 41, 43.















С 09:00 до 18:00 ремонтировать электросети сегодня будут на одной-единственной улице - И.А. Флерова,









Необычный формат досуга предложили в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 18:00 здесь начнётся заседание молодёжного клуба «Верных» - вечер с настольными играми (16+).













Азарт и проповедь сегодня пойдут рука об руку. Фото vk.com







Отдельная тема – фильм про трёх мушкетёров. А вы знали, что Боярский изначально планировался на роль не искателя приключений из Гаскони, а его заклятого врага – графа Рошфора? Были варианты, что Боярский сыграет Атоса или Арамиса. На съемках самого фильма артист однажды чуть не погиб…









Вениамин Смехов и Боярский, который сам мог стать Атосом. Кадр из фильма



Боярский очень не хотел сниматься в одной из последних лент с участием Андрея Миронова – «Человеке с бульвара Капуцинов», режиссёру пришлось пойти на хитрость, чтобы заманить его на роль разбойника-ковбоя. А в «Шерлоке Холмсе» ему предлагали исполнить инспектора Лейстрейда – в итоге эту роль блистательно исполнил киевский актёр Борислав Брондуков.









А графа Рошфора сыграл Борис Клюев, молодому поколению знакомый по сериалу "Воронины"



В субботу в Липецке уже начали продавать елки, купить новогоднюю красавицу можно будет до 31 декабря включительно.

Цены кусаются – от 1 тысячи рублей за погонный метр. При этом самые пушистые ёлки продавцы обозначают категорией «ВИП» и продают за отдельную стоимость – в районе 5 тысяч рублей и выше. Невольно понимаешь, почему всё больше липчан переходят на искусственные ёлки.















Всего в Липецке 76 официальных точек продаж ёлок. Увидеть список можно на сайте мэрии

А ещё в Нижнем парке открылась резиденция Деда Мороза – на прежнем месте, в так называемом путевом домике Петра I. Приходить можно хоть сегодня.





Липецк потихоньку одевается в новогоднее убранство. Начали с украшения фонтанов – Каскадного и на улице Ленина, которые уже сияют праздничной иллюминацией. На площади Петра Великого установили 16-метровую ёлку, перед дворцом спорта – 18-метровую. А самая высокая новогодняя красавица появится в парке Европейском – 24 метра.















Площади перед «Звездным» вернут полюбившихся липчанам медведей. По данным мэрии, всего в городе будут оборудованы к празднику 15 общественных пространств.











Важное общественное место появилось и в микрорайоне «Европейском» - специальная площадка для выгула собак.















Праздновать Новый год в своих домах планирует 71% липчан, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Можно, конечно, предположить, что всё из-за того, что праздник - семейный.



















8% проведут праздник на работе.

С удобствами расстанутся также жители частного сектора на улицах Одесской, Совхозной, Станционной, Фурманова, на проезде Цветочном.Понедельник, скользкая дорога – всё эти факторы заметно увеличивают риск заторов. Своевременно узнать о них и по возможность объехать можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений.Общаться же, бросая фишки, придется с православным священником отцом Леонидом Копыловым. Судя по странице батюшки в социальных сетях накануне такого нетривиального способа общения с верующими, он прошёл специальные курсы повышения квалификации в Общецерковной аспирантуре и докторантуре в Москве. На это его даже благословил сам митрополит! Хотя, возможно, это и не связанные между собой события.А в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 15:30 выступит примерный мирянин и известный липецкий киновед Алексей Кобласко.От всезнающего знатока фильмов не укрылся факт приближающегося 75-летнего юбилея Михаила Боярского. День рождения у «д`Артаньяна Всея Руси» 26 декабря, но Колбаско уже за месяц проведёт свою фирменную встречу, наполненную малоизвестными фактами о жизни артиста. Такими, что, например, свою первую роль Михаил (тогда ещё вряд ли кто-то называл его Сергеевичем) сыграл в кино в 9-летнем возрасте.Обо всем этом и не только расскажет киновед и, конечно, сопроводит отрывками из фильмов.Построить ей просили сами жители. Это, конечно, здорово, но можем поспорить, что собачки будут задирать ножки на «Европейском» и на самой площадке, и вне её – так сказать, по пути к месту выгула. А хозяева вряд ли научились убирать за своими питомцами. Разруха она ведь, как известно, в головах.В гости отправится 1% опрошенных. Всего 5% проведут волшебную ночь в кафе, ресторанах или увеселительных поездках, в том числе – за границу.