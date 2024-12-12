Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.
Днём в Липецке от 0 до -2 градусов, облачно, умеренный снег.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улице Фурманова, 23/3,32, 34, 34а, 36, 36а, 37, 41, 43.
Отключение света
С 09:00 до 18:00 ремонтировать электросети сегодня будут на одной-единственной улице - И.А. Флерова,
Пробки
Понедельник, скользкая дорога – всё эти факторы заметно увеличивают риск заторов. Своевременно узнать о них и по возможность объехать можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений.
Раскинь кости со священником
Необычный формат досуга предложили в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 18:00 здесь начнётся заседание молодёжного клуба «Верных» - вечер с настольными играми (16+).
Азарт и проповедь сегодня пойдут рука об руку. Фото vk.com
Тайны Михаила Боярского
А в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 15:30 выступит примерный мирянин и известный липецкий киновед Алексей Кобласко.
От всезнающего знатока фильмов не укрылся факт приближающегося 75-летнего юбилея Михаила Боярского. День рождения у «д`Артаньяна Всея Руси» 26 декабря, но Колбаско уже за месяц проведёт свою фирменную встречу, наполненную малоизвестными фактами о жизни артиста. Такими, что, например, свою первую роль Михаил (тогда ещё вряд ли кто-то называл его Сергеевичем) сыграл в кино в 9-летнем возрасте.
Отдельная тема – фильм про трёх мушкетёров. А вы знали, что Боярский изначально планировался на роль не искателя приключений из Гаскони, а его заклятого врага – графа Рошфора? Были варианты, что Боярский сыграет Атоса или Арамиса. На съемках самого фильма артист однажды чуть не погиб…
Вениамин Смехов и Боярский, который сам мог стать Атосом. Кадр из фильма
Боярский очень не хотел сниматься в одной из последних лент с участием Андрея Миронова – «Человеке с бульвара Капуцинов», режиссёру пришлось пойти на хитрость, чтобы заманить его на роль разбойника-ковбоя. А в «Шерлоке Холмсе» ему предлагали исполнить инспектора Лейстрейда – в итоге эту роль блистательно исполнил киевский актёр Борислав Брондуков.
А графа Рошфора сыграл Борис Клюев, молодому поколению знакомый по сериалу "Воронины"
Обо всем этом и не только расскажет киновед и, конечно, сопроводит отрывками из фильмов.
Елочные базары
В субботу в Липецке уже начали продавать елки, купить новогоднюю красавицу можно будет до 31 декабря включительно.
Цены кусаются – от 1 тысячи рублей за погонный метр. При этом самые пушистые ёлки продавцы обозначают категорией «ВИП» и продают за отдельную стоимость – в районе 5 тысяч рублей и выше. Невольно понимаешь, почему всё больше липчан переходят на искусственные ёлки.
Всего в Липецке 76 официальных точек продаж ёлок. Увидеть список можно на сайте мэрии.
Меряемся красавицами
А ещё в Нижнем парке открылась резиденция Деда Мороза – на прежнем месте, в так называемом путевом домике Петра I. Приходить можно хоть сегодня.
Липецк потихоньку одевается в новогоднее убранство. Начали с украшения фонтанов – Каскадного и на улице Ленина, которые уже сияют праздничной иллюминацией. На площади Петра Великого установили 16-метровую ёлку, перед дворцом спорта – 18-метровую. А самая высокая новогодняя красавица появится в парке Европейском – 24 метра.
Площади перед «Звездным» вернут полюбившихся липчанам медведей. По данным мэрии, всего в городе будут оборудованы к празднику 15 общественных пространств.
Нашим меньшим
Важное общественное место появилось и в микрорайоне «Европейском» - специальная площадка для выгула собак.
А где будете праздновать вы?
Праздновать Новый год в своих домах планирует 71% липчан, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Можно, конечно, предположить, что всё из-за того, что праздник - семейный.
8% проведут праздник на работе.
Дорогие липчане! Всего две недели остались до Нового года. Как говорится, нам бы только их и простоять.… На самой важной и ответственной работе всё же необходимо время от времени переключать внимание и отличный способ для этого – новости на GOROD48. Во-первых, помогут вам немного «перезагрузится», а во-вторых – сделают весьма информированным человеком, а это в наше время очень ценится. Ждём вам на сайте 24/7 – заходите, как можно чаще. До новых встреч!
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