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В администрации Липецка может появиться новый вице-мэр
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26 минут назад
2

В администрации Липецка может появиться новый вице-мэр

Заместителем председателя городского департамента градостроительства и архитектуры стал Андрей Иваненко, человек из команды экс-главы Лебедянского района.

В команде главы Липецка Романа Ченцова следом за Павлом Кузнецовым появился еще один знакомый ему по работе в Лебедяни человек — 33-летний Андрей Иваненко.

Как рассказал GOROD48 сам Андрей Иваненко, он закончил липецкий строительный техникум, потом — Воронежский государственный архитектурно-строительный университет.

После службы в армии работал по специальности в отделе архитектуры мэрии Лебедяни и районной администрации, которую возглавлял Роман Ченцов. Последняя его должность — начальник районного отдела архитектуры и градостроительства-главный архитектор.

Андрея Иваненко назначили на вакантную с лета после ухода из мэрии Максима Куликова должность заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры. Скорее всего, он заменит Светлану Сурмий, которая совмещает должности вице-мэра и председателя департамента градостроительства и архитектуры.

По этой же схеме, напомним, на должность вице-мэра-председателя департамента ЖКХ этой осенью зашел Павел Кузнецов, еще один член команды Романа Ченцова в его бытность главой администрации Лебедянского района. Перед тем, как стать заместителем главы Липецка, Кузнецов полтора месяца работал начальником отдела эксплуатации коммунального хозяйства городского департамента ЖКХ.
кадры
администрация Липецка
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Прича зачетная
7 минут назад
Так держать,ты не Лужков!кепка не нужна.
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Житель
8 минут назад
На нашего Буншу похож
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