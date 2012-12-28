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Липецкая мэрия закупает теневые навесы, трибуны для игроков и зрителей на 100 миллионов рублей
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
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Общество
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сегодня, 14:06
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«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Кроме царя горожане требовали от мэрии внимания к мелочам, которые портят им жизнь: раскопкам, ямам на дорогах, тьме во дворах, нехватке парковок, старым трамваям…
— По доходам городская казна прогнозируется в сумме 18,6 миллиарда рублей, по расходам — в 19,1 миллиарда. Мы начинаем 2025 год с бюджетом на три миллиарда рублей меньше, чем начинали этот год, — сказала Татьяна Григорова.
Действительно, Липецк начал этот год с доходами в 22,2 млрд рублей и 22,4 миллиардами расходов, а заканчивает с доходами в 28,8 миллиарда и расходами в 29,2 миллиарда. Сославшись на это, Татьяна Григорова выразила робкую надежду на то, что федеральный центр и в этом году подкинет городу денег на так называемый бюджет развития, предполагающий стройки и ремонты. Ведь в своем выступлении она признала, что город ждет бесспорно тяжелый год:
— Внешние факторы, бесспорно, внесут корректировки в бюджетный процесс. Нами принимаются и будут приниматься все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности нашего города. Но даже в такой непростой ситуации мы нашли возможность на мероприятия по дальнейшему развитию нашего города, улучшению качества жизни липчан.
Так как на этой неделе мы уже не раз писали о параметрах бюджета-2025, поэтому сообщим, что было после того, как главный финансист мэрии ушла с трибуны и микрофон получили те, кто записался на выступления.
Алина Косилова (жена депутата областного Совета Ивана Косилова) и Светлана Смагина попросили мэрию профинансировать точечные ремонты внутриквартальных дорог и тротуаров в новых микрорайонах города, 28-м, 29-м, «Европейском» и «Победе», подумать над увеличением количества выездов из них на главные магистрали, установить туалет для водителей маршруток у 7-й поликлиники.
— В 28-м микрорайоне наконец-то сделали пешеходную дорожку вдоль улицы Свиридова, но как это всегда у нас получается, не до конца. Строители оставили несколько метров грязи. Как так можно было проектировать работы и кто такие работы принимает? — искренне удивилась Светлана Смагина.
Интересные предложения прозвучали от жителя Липецка Александра Полунина. Он и его единомышленники, выступающие за изменения к лучшему городской дорожно-транспортной сети, призвал прекратить тратить деньги на заборы на разделительных полосах. Он предложил перейти на возведение в таких местах искусственных возвышений, модульных островков безопасности, «которые монтируются 40 минут и стоят, как десять секций этих заборов».
Депутат Екатерина Пинаева обратила внимание на проблемы своего округа. Она попросила наконец-то завершить благоустройство территории вокруг детсада №119 и построить пешеходную дорожку вдоль сквозного проезда, проходящего через Студенческий городок. «Люди, среди которых много студентов, вынуждены ходить по автомобильной дороге».
Также она просила осветить двор дома №21 в Студенческом городке и выделить больше денег на снос расселенных домов, которых в Липецке около 90. Ее коллега Игорь Подзоров рассказал о недостатках концессии по обновлению сети электротранспорта, в которую почему-то не попали 20 километров старых трамвайных путей в индустриальном Левобережном районе. «Нужно найти средства на замену таких путей от площади Металлургов до Стана-2000 и от улицы Чехова — до шестой доменной печи». Говоря о своем округе, депутат попросил сделать пешеходную дорожку по отремонтированной в этом году улице Союзной. А председатель Молодежного парламента при горсовете Дарья Лазарева предложила запланировать средства на открытие молодежной Доски почета и установку дополнительных платежных терминалов у средних и задних дверей автобусов для удобства пассажиров.
Свою скрипку сыграли и представители политических партий, которых нет в горсовете. Так, Константин Кичапин от ЛДПР потребовал увеличения расходов на переселение липчан из аварийного жилья (в бюджете-2025 на это не выделено средств, так как львиную их долю Липецку ранее давал федеральный центр). Среди его предложений — строительство муниципального центра передержки бродячих собак до их перемещения в приютах, возведение памятника жертвам сталинских репрессий и монумента в честь липчан, погибших в СВО. Секретарь горкома КПРФ Сергей Гриднев потребовал увеличить зарплаты спасателям городского управления ГО и ЧС, нагнуть с участием силовиков энергетиков, после которых «город как после бомбежки», начать наконец-то строить ливневки на тех улицах, где в любой дождь тонут машины и тратить средства от платных парковок на увеличение бесплатных мест, где горожанам можно было бы оставить машины.
Юная Полина Крюкова, назвавшая себя представителем ленинского комсомола, потребовала внимания к молодежи, которая уезжает из Липецка. Девушка выразила сомнение в том, что в детских садах средний заработок воспитателя превышает 50 тысяч рублей, как это следовало из одного продемонстрированного слайда, потребовав повышение зарплаты молодежи.
Также комсомолка попросила начать восстанавливать заброшенные детские площадки в микрорайонах, заявила о желании видеть хотя бы одно учреждение дополнительного образования в спальном юго-западном районе, обратила внимание на необходимость начать строить дома, в которых молодые семьи могли бы снимать квартиры, пока копят деньги на покупку недвижимости (это когда-то обещал липчанам еще губернатор Олег Королев).
Ну и как обойтись без «раба Божьего Владимира», завсегдатая публичных мероприятий? Подойдя к трибуне, он размашисто перекрестился и начал костерить власти. Бюджет он назвал мертвым из-за обилия цифр, от которых, по его словам, простым людям ни холодно, ни жарко. «Все сперли до нас!» По его мнению, однопартийный состав горсовета не способствует решению насущных проблем. Обратив внимание на малолюдность публичных слушаний (на них зарегистрировались всего 49 человек, большинство из которых представляли аппараты мэрии и горсовета, чиновников и депутатов, Молодежный парламент, — Прим. GOROD48), он заявил, что большинство членов горсовета сейчас, очевидно, спасают свои капиталы, скупая акции и валюту. Как обычно, он обратил внимание на свой проект патриотического воспитания, который оказался никому не интересным, потом свалился в политику, а свой сумбурный спич закончил троекратным восклицанием: «Царя! Царя! Царя!»
В этом году во время общественного обсуждения проекта бюджета-2025 жители города и депутаты направили к нему почти 90 предложений. Часть из них городская администрация взяли в работу. Например, пока липчанка Алина Косилова стояла за трибуной, работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» ремонтировали дорогу в 28-м микрорайоне, которую та предлагала заасфальтировать в 2025 году.
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