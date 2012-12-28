«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете

Кроме царя горожане требовали от мэрии внимания к мелочам, которые портят им жизнь: раскопкам, ямам на дорогах, тьме во дворах, нехватке парковок, старым трамваям…