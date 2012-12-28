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МЧС: туман и гололед ожидаются в ближайшие часы
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65
50 минут назад

МЧС: туман и гололед ожидаются в ближайшие часы

В ближайшие 2-4 часа и сохранением в течение суток 10 декабря ожидается гололед, видимость при тумане менее 500 м, на дорогах гололедица. Об этом говорится в метеопредупреждении ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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