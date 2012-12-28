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Мать семерых детей получила 1 год 7 месяцев колонии за покушение на кражу продуктов из магазина
Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Мать семерых детей получила 1 год 7 месяцев колонии за покушение на кражу продуктов из магазина
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МЧС: туман и гололед ожидаются в ближайшие часы
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