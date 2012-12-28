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сегодня, 17:12
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В районе Сокола большое отключение холодной воды

Причиной отключения холодной воды 10 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 37а, 39, 39а, 41 по улице Катукова, №№ 7а, 9, 11 по улице Кривенкова, №№ 1а, 1а/1, 1а/2, 32 по улице Дружбы, №№ 2, 3, 4, 6, 8 по улице Франко, №№ 1, 1а, 2, 3 по улице Курако, №№ 1, 2, 3, 4 по улице Челюскинцев, №№ 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47, по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 5 по улице Кутузова, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82 по улице Ушинского, №№ 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14а по улице Газина, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 по улице Аксакова, №№ 1, 3, 4 по улице Смыслова, № 7а по улице Брюллова, №№ 1а, 2, 4 по улице Мамина-Сибиряка, № 1а по улице Пожарского, №№ 1, 6 по улице Тамбовской, № 2 по улице Шоссейной, №№ 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76 по улице Бородинской, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Больничном, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 2, 2б, 3а, 3б, 3б/1, 3/2, 3/3, 3/4, 9, 9/1, 9а/1, 9а, 9в, 13, 13а, 15 на площади Заводской, улицы Ленина, Лесная, Набережная, Пушкина, частный сектор улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Д.Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, П. Лумумбы, 1-ой Либкнехта, 2-ой Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Энгельса, К. Цеткин, Баумана, переулков Теплого, Курчатова, Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного. 
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

10 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться в домах № 1 в Военном городке, № 5 по улице Плеханова, № 10 по улице 20-го Партсъезда, № 1 по улице Октябрьской, №№ 12, 12а, 24 по улице Московской, №№ 23а, 23б по Северному проезду, №№ 14, 14/1, 14а, 18 по Универсальному проезду. 

С 07:00 до 08:00 монтаж приборов учета затронет дома № 22 по улице Писарева, №№ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 8, 9 по улице Центральной, № 35 по улице Интернациональной. 

С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат дома № 8 по улице Дорожной, №№ 7, 44 по улице Зареченской, № 14 по улице Земной, №№ 3, 21 по улице Фурманова, также улицы Инженерную, Кленовую. 

отключения
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Думаю
16 минут назад
Доживём до Министров, и всё наладится
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vlad
39 минут назад
"А можно весь список огласить?"©
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Сейчас
49 минут назад
Смотрел по Красной линии про Липецк.Коллеги это пипец,что творится.Всё сгнило и прогнило.Позор такому беспределу.
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А.
54 минуты назад
А когда окончание работ?
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Мистер Фикс
57 минут назад
Всё по плану.
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Алькаш
сегодня, 17:32
По всему городу текут ручьи,отключения не страшны.
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