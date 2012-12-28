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Общество
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сегодня, 17:12
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В районе Сокола большое отключение холодной воды
Причиной отключения холодной воды 10 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться в домах № 1 в Военном городке, № 5 по улице Плеханова, № 10 по улице 20-го Партсъезда, № 1 по улице Октябрьской, №№ 12, 12а, 24 по улице Московской, №№ 23а, 23б по Северному проезду, №№ 14, 14/1, 14а, 18 по Универсальному проезду.
С 07:00 до 08:00 монтаж приборов учета затронет дома № 22 по улице Писарева, №№ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 8, 9 по улице Центральной, № 35 по улице Интернациональной.
С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат дома № 8 по улице Дорожной, №№ 7, 44 по улице Зареченской, № 14 по улице Земной, №№ 3, 21 по улице Фурманова, также улицы Инженерную, Кленовую.
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