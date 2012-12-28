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сегодня, 13:39
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Как справиться с зимней хандрой?

Советы психолога и диетолога.

На календаре декабрь, а снега, который повышает настроение после сокращения светового дня и ноябрьской серости, до сих пор нет. Как справится с зимней хандрой, GOROD48 рассказали главный внештатный специалист по медицинской психологии управления здравоохранения Липецкой области Олеся Колягина и главный внештатный эндокринолог-диетолог управления здравоохранения Яна Решетняк.



— Надо чаще гулять. Когда мы двигаемся, вырабатываются определенные гормоны, которые поднимают настроение, — советует Олеся Колягина.

Необязательно заниматься спортом, можно сходить в парк, на выставки, или найти занятие, которое доставит вам удовольствие. Например, выпить чашку ароматного земляничного чая, который напоминает лето. Важный момент имеет освещение. Лучше, если дома будут лампы с желтым светом, который запускает процесс расслабления. Хандра может начаться из-за нехватки ярких красок. Необязательно одеваться ярко, но надо заиметь яркую краску в доме — красивую, яркую вазу, яркий фрукт, который будет бросаться в глаза.

Чтобы утром встать без усилий, Олеся Колягина рекомендует просто пораньше ложиться:

— Это реально срабатывает. Мы возвращаемся домой, когда уже темно. В темное время суток наш организм вырабатывает гормон сна — мелатонин. Поэтому лучше лечь около десяти вечера, а мы иногда начинаем делать какие-то домашние дела, и этот момент пропускаем. Из-за этого организм не успевает восстанавливаться.

Что касается упавшего настроения, то совет психолога такой:

— Мыслить позитивно. Подумайте, что уже декабрь, а значит скоро Новый год, а потом и весна скоро! И снова лето! Надо отключиться от негатива, токсичного общения с людьми: на улице пасмурно, и у них еще пасмурно на душе, и они каждый раз вам сливают эту информацию. Чаще делать акцент на позитив, стараться в свободное время куда-то выбираться, чтобы ваш организм получал гормон удовольствия, это самое главное, чтобы не затягивала рутина: дом-работа-дом.



Для настроения эндокринолог-диетолог Яна Решетняк советует цитрусовые: они еще и ассоциируются с новогодними праздниками — весельем, чудесами, исполнением желаний. А вот для повышения иммунитета рекомендует имбирь, корицу, гвоздику, облепиху, лимон. С ними можно заваривать фруктовые чаи.

Из рациона Яна Решетняк предлагает исключить тяжелые блюда и продукты, все жирное, жареное:

— Перед праздниками стоит ограничить себя в потреблении майонеза, большого количества мяса, крахмальных продуктов (картофель, кукуруза, грибы). Они утяжеляют работу желудочно-кишечного тракта.

А вот утренний кофе — отличное решения для бодрого начала дня:

— Научно доказано, если выпить чистый кофе без сахара и без сливок, он помогает оттоку желчных кислот и желчи, помогает печени восстановить клетки-гепатоциты. Кофе — прекрасный продукт в дозированном количестве, 100-150 граммов — чашечка кофе. В день можно выпивать две-три чашки. Кофе, как и чай, выводит воду из организма, поэтому минут через 20-30 надо выпить полстакана, стакан воды, чтобы восполнить водно-электролитный баланс.

Если кофе вам не нравится, его можно заменить цикорием, тонизирующими чаями, с добавлением облепихи, имбиря, фруктов.

Эндокринолог-диетолог советует уже сейчас готовиться к новогодним застольям, грозящим набором веса. Питание должно быть разнообразным, не стоит переедать. Здоровому человеку нужно есть три раза в день, если сильно хочется, возможны еще два перекуса — между завтраком и обедом, обедом и ужином. И стандартное: после восьми вечера ни крошки!

Фото: из личного архива врачей
зима
хандра
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Комментарии (2)

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Коммунист
15 минут назад
а я читаю партийную литературу и в любое время готов к революционным свершениям
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Ёж
29 минут назад
Стакан водки снимает хандру а два добавляют веселья . Проверенное средства .
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