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Происшествия
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38 минут назад
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«Пришла в сознание и разговаривает с врачами» — в больнице выходили упавшую с четвертого этажа девочку
Во время последней операции ребенку восстановили бедренную кость.
— Все у нее будет хорошо. Девочка пришла в сознание и разговаривает с врачами. Возможно, уже на этой неделе мы переведем ее из реанимации в обычную палату.
Напомним, чтоу упавшей из окна малышки был весь набор травм, которые можно получить при падении с высоты: сотрясение мозга, переломы, ушибы. Врачи провели несколько операций, спасая жизнь девочки. Последнюю операцию выполнили в пятницу, собрав девочке бедренную кость.
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