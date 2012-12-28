Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Происшествия
90
15 минут назад
«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Тело 80-летнего липчанина нашли в его квартире, закрытой изнутри.
Вчера полицейские попросили городских спасателей помочь им вскрыть двери квартиры в доме на бульваре Шубина, в которой жил одинокий старик. За ними они нашли тело умершего липчанина.
— Криминалисты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Информацию о смерти пенсионера отправили его родственникам, а тело — на вскрытие для установления причин смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)