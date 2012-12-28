«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию

Тело 80-летнего липчанина нашли в его квартире, закрытой изнутри.

В выходные в дежурную часть УМВД РФ по Липецку обратился прихожанин одного из храмов с неожиданным заявлением: помочь разыскать 80-летнего мужчину, который внезапно перестал посещать церковные службы и несколько дней не выходит на связь.Вчера полицейские попросили городских спасателей помочь им вскрыть двери квартиры в доме на бульваре Шубина, в которой жил одинокий старик. За ними они нашли тело умершего липчанина.— Криминалисты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Информацию о смерти пенсионера отправили его родственникам, а тело — на вскрытие для установления причин смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.