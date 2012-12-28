В Липецкой области станет немного теплее

9 и 10 декабря территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 11 декабря местами прогнозируются небольшие осадки.

Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от -1 до -6 градусов, днем - от -4 до +1 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от -3 до -5 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.День 9 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 28 градусов мороза.