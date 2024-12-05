Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой

Сегодня, 5 декабря, липчанка погибла на пожаре, GOROD48 обнаружил еще одну реку в Липецке, и врачи рассказали, как справиться с зимней хандрой.