В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
Общество
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05.12.2024 20:24
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Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой
Сегодня, 5 декабря, липчанка погибла на пожаре, GOROD48 обнаружил еще одну реку в Липецке, и врачи рассказали, как справиться с зимней хандрой.
К сожалению, эта была далеко не единственная сегодня трагичная новость.
В больнице умерла 21-летняя девушка, которую вечером 26 ноября на пешеходном переходе через улицу Ленина в Усмани сбил автомобиль «Лада Гранта». Дело, возбужденое против водителя машины, теперь переквалифицировано на более тяжкую часть соответствующей статьи УК.
А накануне днем в лесу у жилых домов села Малей Грязинского района нашли тело 37-летнего местного жителя Никиты Крыльникова, который числился пропавшим без вести с 27 ноября.
В тот же день вечером на улице Трудовой в Лебедяни с балкона своей квартиры на четвёртом этаже выпал и погиб 39-летний мужчина. По одной из версий, он мог неудачно наклониться, когда пьяным курил на балконе.
«Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования родным и близким», — написала А.
Между улицей 50 лет НЛМК и руслом реки Воронеж съемочная группа GOROD48 обнаружила еще одну реку, примерно 30 метров в ширину.
Ее исток начинается у гипермаркета «Метро». Это могло бы быть сенсацией, но скорее всего — фантастическое разгильдяйство. Ввода под сильным напором льется из двух колодцев.
В «РВК-Липецк» сообщили, что утечка произошла на участке водопровода, который реконструировался при строительстве «Метро». Эти сети не переданы в эксплуатацию «РВК-Липецк», поэтому водоканал не может выполнять на них какие-либо работы.
Комментаторы GOROD48 ничуть не удивились. И тут же рассказали о других рукотворных реках.
«Это третья река в Липецке, рукотворная. Первая на улице 3 Сентября. Вторая на улице Космонавтов. И вот третья. Главное, РВК все искусственные реки знает, но ничего и не пытается делать. А скоро морозы. Держитесь, водители» — посоветовал Житель.
«60 лет СССР тоже река, правда, не такая широкая», — добавил Не зря.
«Вы ещё не были на улице Гранитной дом 88, улице Кротевича, улице Урицкого. Реки из питьевой воды! Уже вымыли грунт! На обращение только отписки, что утечка воды незначительная. А летом представители РВК посещали дома и искали незаконное подключение — видите ли у них перерасход воды! До смешного! Указываем порывы, а представители отворачиваются». — написала Лара.
«Ходили на днях, хотели посмотреть дамбу, подойти никак невозможно, залило все», — посетовал Михаил Барбашин.
«Облагородить территорию, и будут фонтаны бесплатные», — предложил Бим.
Как справиться с зимней хандрой, когда световой день скукожился, а снег еще не прикрыл унылую серость? GOROD48 задал этот вопрос психологу и диетологу. Они посоветовали есть цитрусовые, баловать себя яркими вещами и чаще выбираться из дома.
Сегодня, кстати, появилась надежда на то, что снег все-таки будет. По прогнозам синоптиков, ночью и утром в Липецке ожидается гололедица, а днем — слабый снег, температура воздуха составит от -1 до -3 градусов.
5 декабря — Прокопьев день. По народным приметам, после него устанавливается хороший санный путь. Про санный путь, конечно, сейчас не актуально, но снега хочется. А еще считалось, что тёплая погода в Прокопьев день — к длинной и снежной зиме.
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