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Жительнице «Елецкого» знакомый поцарапал автомобиль
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Прошёл – и хватит: снег прекратится в Липецкой области
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Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Соколе сгорел гараж
Происшествия
Выходные в Липецке: наш аналог группы «Комбинация», Илюха «Потолок» и «Аве Альфред»
Общество
Читать все
Общество
2898
05.12.2024 20:24
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Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой

Сегодня, 5 декабря, липчанка погибла на пожаре, GOROD48 обнаружил еще одну реку в Липецке, и врачи рассказали, как справиться с зимней хандрой.

Сегодня утром из-под дверей квартиры в доме №7 по улице Ушинского пошел дым. При тушении пожара в квартире нашли мертвой ее 59-летнюю хозяйку. По предварительным данным, она могла угореть. А возгорание произошло или из-за неисправного электрокамина, или из-за неосторожного обращения с огнем.

К сожалению, эта была далеко не единственная сегодня трагичная новость.

В больнице умерла 21-летняя девушка, которую вечером 26 ноября на пешеходном переходе через улицу Ленина в Усмани сбил автомобиль «Лада Гранта». Дело, возбужденое против водителя машины, теперь переквалифицировано на более тяжкую часть соответствующей статьи УК.

А накануне днем в лесу у жилых домов села Малей Грязинского района нашли тело 37-летнего местного жителя Никиты Крыльникова, который числился пропавшим без вести с 27 ноября.

В тот же день вечером на улице Трудовой в Лебедяни с балкона своей квартиры на четвёртом этаже выпал и погиб 39-летний мужчина. По одной из версий, он мог неудачно наклониться, когда пьяным курил на балконе.

«Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования родным и близким», — написала А.

Между улицей 50 лет НЛМК и руслом реки Воронеж съемочная группа GOROD48 обнаружила еще одну реку, примерно 30 метров в ширину.



Ее исток начинается у гипермаркета «Метро». Это могло бы быть сенсацией, но скорее всего — фантастическое разгильдяйство. Ввода под сильным напором льется из двух колодцев.

В «РВК-Липецк» сообщили, что утечка произошла на участке водопровода, который реконструировался при строительстве «Метро». Эти сети не переданы в эксплуатацию «РВК-Липецк», поэтому водоканал не может выполнять на них какие-либо работы.

Комментаторы GOROD48 ничуть не удивились. И тут же рассказали о других рукотворных реках.

«Это третья река в Липецке, рукотворная. Первая на улице 3 Сентября. Вторая на улице Космонавтов. И вот третья. Главное, РВК все искусственные реки знает, но ничего и не пытается делать. А скоро морозы. Держитесь, водители» — посоветовал Житель.

«60 лет СССР тоже река, правда, не такая широкая», — добавил Не зря.

«Вы ещё не были на улице Гранитной дом 88, улице Кротевича, улице Урицкого. Реки из питьевой воды! Уже вымыли грунт! На обращение только отписки, что утечка воды незначительная. А летом представители РВК посещали дома и искали незаконное подключение — видите ли у них перерасход воды! До смешного! Указываем порывы, а представители отворачиваются». — написала Лара.

«Ходили на днях, хотели посмотреть дамбу, подойти никак невозможно, залило все», — посетовал Михаил Барбашин.

«Облагородить территорию, и будут фонтаны бесплатные», — предложил Бим.

Как справиться с зимней хандрой, когда световой день скукожился, а снег еще не прикрыл унылую серость?  GOROD48 задал этот вопрос психологу и диетологу. Они посоветовали есть цитрусовые, баловать себя яркими вещами и чаще выбираться из дома.

Сегодня, кстати, появилась надежда на то, что снег все-таки будет. По прогнозам синоптиков, ночью и утром в Липецке ожидается гололедица, а днем — слабый снег, температура воздуха составит от -1 до -3 градусов.

5 декабря — Прокопьев день. По народным приметам, после него устанавливается хороший санный путь. Про санный путь, конечно, сейчас не актуально, но снега хочется. А еще считалось, что тёплая погода в Прокопьев день — к длинной и снежной зиме.
вечЁрка
пожар
утечка
хандра
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Комментарии (6)

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гость
вчера, 09:40
улика Катукова 39 а, река разлилась, что скоро в подъезд потечет, никому дела нет, а она 3 года сочится, теперь разлив огромный, будет скоро каток.
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Житель города
вчера, 08:38
По ул. Ю.Натуралистов, в 50 метрах от ул.Папина тоже с лета течет очередная речка, проложив русло напрямую до дома 20 по ул. пр. Победы, огибает его и выливается на пр. Победы между магазином "БИ БИ" и " Пятерочкой". Это великое русло, которым постоянно пользуются реки от порывов теплотрассы, канализации и водопровода. Но не беда, жители заплатят в своих платежках, а вода пусть течет.
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Бабушка
вчера, 00:18
Электорат спасается от хандры добрыми пожеланиями депутатам, кто-то в бассейн ходит, кто-то кошками на ночь обкладывается, кто-то читает, а я покрашусь завтра в блондинку, одену новое пальто и пойду на прогулку в парк. Может, Деда Мороза встречу.
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Электорат
05.12.2024 21:36
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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vlad
05.12.2024 21:13
Это не хандра, это когда денег ноль, а до пенсии ещё неделя.
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нищий
05.12.2024 21:38
согласен
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