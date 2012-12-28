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сегодня, 15:00
21

Сбитая в Усмани 21-летняя девушка умерла в больнице

Уголовное дело в отношении 50-летнего водителя переквалифицировано.

Сегодня в больнице умерла 21-летняя девушка, которую вечером 26 ноября на пешеходном переходе через улицу Ленина в Усмани сбил 50-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Ранее ее перевезли санавиацией на лечение из Усмани в Липецк. Но спасти девушку не удалось.

Напомним, ДТП записала камера наблюдения: судя по ролику, водитель «Лады» даже не пытался затормозить перед девушкой. При этом освидетельствование показало, что водитель был трезв.

В отношении сбившего 21-летнюю девушку водителя было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, теперь дело переквалифицировали на часть третью статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
ДТП
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Вот так
15 минут назад
Царствие небесное новопредставленным ангелочку 4 месячному и 21 летней девушке.У них всё было впереди. Соболезнования родным и близким.
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й
20 минут назад
А где гибдд? Хоть один комментарий по своему бездействию по отношению к происходящему на дорогах? Почему каждый день людей умышленно сбивают на зебрах?
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Ветеран
36 минут назад
Водилы, опомнитесь, что вы творите на дороге? Людей губите и себе срока поднимаете, да еще некоторые типа Лени бравируют своей глупостью. Пешеходы тоже ломятся без всякого огляда.
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Нервная мать
37 минут назад
Сегодня новости- одна хуже другой.
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Спрутс
38 минут назад
И заплатит лет 5 из своего "кармана" за украденную чужую молодую жизнь...
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Гость
40 минут назад
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен...пдд обязаны соблюдать все.Девушку жаль,жить и жить.Выходя на пешеходный переход вспоминайте п.4.5 пдд рф.Водитель будет сидеть,но будет жить.Пешеход,увы не всегда живой остаётся(
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Откуда
8 минут назад
такая уверенность, что будет сидеть и останется живой и все будет у него нормально в дальнейшем? Автомобиль - средство повышенной опасности, прописная истина
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санитар
17 минут назад
Когда пешеход находится в зоне перехода - нельзя создавать ему помеху, т.е. заставлять его изменить направление и скорость шага. Не говоря о попытке проехать зебру!
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Жесть
31 минуту назад
Вы не поверите, но и на регулируемых пешеходных переходах, надо убедиться, что авто завершили движение. На Катукова, при выезде с Меркулова, уже при зеленом для пешеходов, ждешь когда-же остановятся, все спешат куда-то - или своей жизни не жалко, так еще и чужую приберут!
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Да да
33 минуты назад
Так это ПЕРЕД переходом, а она уже на середине перехода была, когда он на неё понесся. И таких хватает и в Липецке.
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Здравствуйте
41 минуту назад
Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования бабушке. Надеюсь, водятла посадят надолго.
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Лиза
50 минут назад
Печальная новость... соболезнование близким...
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Сашко
47 минут назад
Она сирота, у нее только бабушка была…
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48
50 минут назад
Алёша, там пешеходный переход
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Патриот
54 минуты назад
Не пытался затормозить? Значит умышленно.
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Спрутс
38 минут назад
или телефон
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