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Происшествия
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сегодня, 15:00
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Сбитая в Усмани 21-летняя девушка умерла в больнице
Уголовное дело в отношении 50-летнего водителя переквалифицировано.
Напомним, ДТП записала камера наблюдения: судя по ролику, водитель «Лады» даже не пытался затормозить перед девушкой. При этом освидетельствование показало, что водитель был трезв.
В отношении сбившего 21-летнюю девушку водителя было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, теперь дело переквалифицировали на часть третью статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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