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Происшествия
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сегодня, 12:05
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39-летний мужчина погиб, выпав с балкона четвёртого этажа
Трагедия произошла в Лебедяни.
Известно, что мужчина выпивал. Одна из рассматриваемых версий трагедии — он мог неудачно наклониться, когда пьяным курил на балконе.
— Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины без признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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