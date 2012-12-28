39-летний мужчина погиб, выпав с балкона четвёртого этажа

Трагедия произошла в Лебедяни.

4 декабря около 21:00 в Лебедяни на улице Трудовой с балкона своей квартиры на четвёртом этаже выпал 39-летний мужчина. Он погиб.Известно, что мужчина выпивал. Одна из рассматриваемых версий трагедии — он мог неудачно наклониться, когда пьяным курил на балконе.— Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины без признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.