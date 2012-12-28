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39-летний мужчина погиб, выпав с балкона четвёртого этажа

Трагедия произошла в Лебедяни.

4 декабря около 21:00 в Лебедяни на улице Трудовой с балкона своей квартиры на четвёртом этаже выпал 39-летний мужчина. Он погиб.

Известно, что мужчина выпивал. Одна из рассматриваемых версий трагедии — он мог неудачно наклониться, когда пьяным курил на балконе.

— Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины без признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Бублик
6 минут назад
Алкоголь и социализм несовместимы! И социализма не стало...
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Буквоед
11 минут назад
Закономерная трагедия.Пить и курить опасно для жизни!
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Алкан лтз
18 минут назад
Вам всему виновата пьянка! Мож так что голова закружилась и плохо что стало! Мож трезвый был!
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Пенс с 1994 г
18 минут назад
Часто наши органы САМОУБИЙСТВО списывают на несчастный случай.
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Минздрав
30 минут назад
Пить надо меньше и курить тоже!
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