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сегодня, 14:46
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В лесу под Липецком нашли тело 37-летнего мужчины

Он ровно неделю числился пропавшим без вести.

4 декабря в 13:00 в лесном массиве вблизи жилых домов села Малей Грязинского района нашли тело 37-летнего мужчины. Житель села Никита Крыльников числился пропавшим без вести с 27 ноября. Его поисками занимались полицейские и волонтеры.

— Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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А
38 минут назад
Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования родным и близким.
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