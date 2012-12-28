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Происшествия
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сегодня, 14:46
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В лесу под Липецком нашли тело 37-летнего мужчины
Он ровно неделю числился пропавшим без вести.
— Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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