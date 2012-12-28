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В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления
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Происшествия
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17 минут назад
В пожаре на Соколе погибла женщина
Хозяйке квартиры было 59 лет.
Женщина жила одна. Злоупотребляла алкоголем. Признаков насильственной смерти при первоначальном осмотре трупа криминалисты не обнаружили. По предварительным данным, она она угорела, но окончательные выводы будут сделаны после окончания предварительного расследования, которое проведет межрайонный отдел регионального Следственного комитета. Возгорание могло произойти или от неосторожного обращения с огнем пострадавшей, или от неисправного электрокамина, который был обнаружен в квартире.
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