В пожаре на Соколе погибла женщина

Хозяйке квартиры было 59 лет.

Сегодня утром из-под дверей одной из квартир дома №7 по улице Ушинского пошел дым. Прибывшие пожарные вскрыли двери и потушили тлеющий деревянный пол. В квартире лежала мертвой ее 59-летняя хозяйка.Женщина жила одна. Злоупотребляла алкоголем. Признаков насильственной смерти при первоначальном осмотре трупа криминалисты не обнаружили. По предварительным данным, она она угорела, но окончательные выводы будут сделаны после окончания предварительного расследования, которое проведет межрайонный отдел регионального Следственного комитета. Возгорание могло произойти или от неосторожного обращения с огнем пострадавшей, или от неисправного электрокамина, который был обнаружен в квартире.