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Экономика
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57 минут назад
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Статистика: цены на дизтопливо в Липецкой области резко рванули вверх
Дизельное топливо за неделю подорожало в Липецкой области сразу на 1,1%, сообщает Липецкстат.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 57,31 до 57,49 рубля за литр. Заметнее всего, сразу на 1,1% выросло в цене дизельное топливо — с 64,20 рубля до 64,91 рубля за литр. На 0,4% выросли потребительские цены на бензин марки АИ-92, его стоимость составила 54,29 рубля (на 25 ноября — 54,10 рубля). Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,3%, с 59,26 рубля до 59,41 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 также увеличилась на 0,3%, с 82,29 рубля до 82,56 рубля.
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