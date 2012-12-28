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57 минут назад
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Статистика: цены на дизтопливо в Липецкой области резко рванули вверх

Дизельное топливо за неделю подорожало в Липецкой области сразу на 1,1%, сообщает Липецкстат. 

Стоимость бензина и дизтоплива в Липецкой области продолжает расти. Как и в предыдущий период подорожали все четыре вида наблюдаемого топлива, лидером оказалось дизельное топливо, недельный рост цены которого составил 1,1%. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 26 ноября по 2 декабря) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 57,31 до 57,49 рубля за литр. Заметнее всего, сразу на 1,1% выросло в цене дизельное топливо — с 64,20 рубля до 64,91 рубля за литр. На 0,4% выросли потребительские цены на бензин марки АИ-92, его стоимость составила 54,29 рубля (на 25 ноября —  54,10 рубля). Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,3%, с 59,26 рубля до 59,41 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 также увеличилась на 0,3%, с 82,29 рубля до 82,56 рубля.
цены
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Комментарии (3)

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Ирина
5 минут назад
Ха ха ха.
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VALERY
12 минут назад
Где вы находите дизель за такую цену, поеду налью полный бак. А то на лукойле заправляюсь по 68р за литр!
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Ничё
22 минуты назад
Бензин дорожает, а машин на дорогах не уменьшается!
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