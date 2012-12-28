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38-летний житель Ссёлок получил 17 лет колонии за жестокое убийство жены в новогоднюю ночь
Происшествия
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сегодня, 10:22
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38-летний житель Ссёлок получил 17 лет колонии за жестокое убийство жены в новогоднюю ночь
У женщины остались трое детей, младшему из которых на момент произошедшего было всего лишь три года.
Напомним, с 31 декабря на 1 января пьяный ранее судимый безработный 38-летний мужчина у себя дома в селе Сселки поссорился с 37-летней женой и нанес ей не менее 201 удара руками и ногами, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера с особой жестокостью.
В семье еще до этого случая были конфликты. Женщина выпивала, а до 31 декабря и вовсе сутки отсутствовала дома. Когда она вернулась — вспыхнула ссора. Избив жену, мужчина ушел, а когда 1 января вернулся, обнаружил ее мертвой. Судмедэкспертиза установила, что она умерла от тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота с множественными переломами ребер. Без матери остались трое детей, младшему из которых на момент произошедшего было всего лишь три года. Как следовало из показаний свидетелей, ранее мужчина неоднократно избивал жену и угрожал убить ее.
«По итогам судебного следствия, которое проходило в закрытом режиме, подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью), пунктами «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера)», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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