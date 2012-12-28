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1974
сегодня, 17:09
17

Дело о жестоком убийстве матери троих детей в новогоднюю ночь передано в суд

38-летний житель Сселок обвиняется в убийстве жены — ей было нанесено больше 200 ударов. Без матери остались трое детей, младшему из которых на момент произошедшего было всего лишь три года.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 38-летнего жителя Ссёлок, который обвиняется в жестоком убийстве жены. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, мужчине вменяют совершение преступлений по пункту «б» части второй статьи 132 УК РФ, пунктам «д», «к» части второй статьи 105 УК РФ (совершение убийства с особой жестокостью, сопряженного с насильственными действиями сексуального характера, совершенных с особой жестокостью).

По версии следствия, с 31 декабря на 1 января пьяный ранее судимый безработный 38-летний мужчина у себя дома в селе Сселки поссорился с 37-летней женой и нанес ей не менее 201 удара руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера с особой жестокостью.

В семье еще до этого случая были конфликты. В последнее время женщина стала злоупотреблять спиртным, а до 31 декабря и вовсе сутки отсутствовала дома. Когда она вернулась — вспыхнула ссора. Избив жену, мужчина ушел, а когда 1 января вернулся, обнаружил ее мертвой.

«Пострадавшая скончалась на месте происшествия в результате тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота с множественными переломами ребер. Без матери остались трое детей, младшему из которых на момент произошедшего было всего лишь три года. Как следует из показаний свидетелей, ранее мужчина неоднократно избивал жену и угрожал убить ее», — добавили в прокуратуре.

Санкция части второй статьи 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение, части второй статьи 132 УК РФ — лишение свободы на срок до 10 лет.

Добавим, что изначально Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Но в ходе следствия обвинение было переквалифицировано. 
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Коммунист
сегодня, 19:36
Традиционные семейные ценности
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Эх
сегодня, 18:39
Почему Господь Бог пьяницам и наркоманам детей даёт, они ведь им не нужны. А тем, кто детей любит и хочет, не всегда...
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.аист.
сегодня, 18:50
Не надо до детей планировать, и паниковать, что долго нет, и они обьявятся сами нежданно, ..... главное спокойствие
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Эх
сегодня, 20:42
Не надо до детей планировать, и паниковать, что долго нет, и они обьявятся сами нежданно, ..... главное спокойствие До 62 жду. Точно объявятся сами нежданно? Ты ничего не перепутал, аист?
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Лиза
сегодня, 18:29
Ну и семейка! Дети, похоже, никому были не нужны, ни матери, ни отцу, их очень жалко, больше никого.
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врач
сегодня, 18:23
У безработного был алкогольный психоз.
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Вот
сегодня, 18:00
и еще один \защитник \появится.
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Гость
сегодня, 17:55
Это каким зверьем надо быть чтобы такое сделать с женой. Пусть даже она и выпивала. К многих мужья пьют и они терпят. Не нравится разводись никто не держит.
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Гость
сегодня, 17:53
Это каким же зверьм надо быть
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Зверь
сегодня, 19:38
Никогда так не поступит
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Гость
сегодня, 17:30
Надоело мужику пьянки жены терпеть, не выдержал, так бывает, женское пьянство это огромное зло
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Здравствуйте ?
сегодня, 19:11
А мужское пьянство маленькое дело?
Ответить
Гостю
сегодня, 18:05
Взял бы детей в охапку,бросил пить,и ушел от пьяницы жены,в чем проблема?
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Мария
сегодня, 19:12
Взял бы детей в охапку,бросил пить,и ушел от пьяницы жены,в чем проблема? Он себе подобное нашёл
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Ваше имя
сегодня, 18:00
Новость: пьяный ранее судимый безработный Комментаторы: жена виновата
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German
сегодня, 17:30
200 раз ударил ужас.
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Да уж
сегодня, 17:27
Почти год выяснять...
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