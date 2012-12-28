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Происшествия
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сегодня, 17:09
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Дело о жестоком убийстве матери троих детей в новогоднюю ночь передано в суд
38-летний житель Сселок обвиняется в убийстве жены — ей было нанесено больше 200 ударов. Без матери остались трое детей, младшему из которых на момент произошедшего было всего лишь три года.
По версии следствия, с 31 декабря на 1 января пьяный ранее судимый безработный 38-летний мужчина у себя дома в селе Сселки поссорился с 37-летней женой и нанес ей не менее 201 удара руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера с особой жестокостью.
В семье еще до этого случая были конфликты. В последнее время женщина стала злоупотреблять спиртным, а до 31 декабря и вовсе сутки отсутствовала дома. Когда она вернулась — вспыхнула ссора. Избив жену, мужчина ушел, а когда 1 января вернулся, обнаружил ее мертвой.
«Пострадавшая скончалась на месте происшествия в результате тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота с множественными переломами ребер. Без матери остались трое детей, младшему из которых на момент произошедшего было всего лишь три года. Как следует из показаний свидетелей, ранее мужчина неоднократно избивал жену и угрожал убить ее», — добавили в прокуратуре.
Санкция части второй статьи 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение, части второй статьи 132 УК РФ — лишение свободы на срок до 10 лет.
Добавим, что изначально Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Но в ходе следствия обвинение было переквалифицировано.
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