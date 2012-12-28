Дело о жестоком убийстве матери троих детей в новогоднюю ночь передано в суд

38-летний житель Сселок обвиняется в убийстве жены — ей было нанесено больше 200 ударов. Без матери остались трое детей, младшему из которых на момент произошедшего было всего лишь три года.