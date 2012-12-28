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Происшествия
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7 минут назад
Подробности жуткого ДТП под Липецком: погиб 50-летний водитель «Хёндая»
Автомобиль «Хендай Элантра» оказался в кювете на боку и загорелся от удара.
1 декабря примерно в 18:35 в Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись автомобили «Хендай Элантра» под управлением 50-летнего водителя и «Нива» под управлением 37-летнего водителя.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП погиб водитель иномарки.
По словам очевидцев, сразу после аварии на обочине стояла «Нива» с разбитым передом, в автомобиле был зажат мужчина, но он находился в сознании. А вот вторая машина оказалась в кювете на боку и загорелась от удара.
«Подойти к автомобилю не смогли из-за сильного возгорания и периодических вспышек. Предположительно, водитель находился в автомобиле… Мы сразу позвонили 112, но связь на этом участке плохая, пришлось уехать до посёлка Первомайский, чтобы сообщить оператору подробности. Те, кто ещё остановился, попытались извлечь мужчину «Нивы», но, видимо, не получалось, некоторые попытались осмотреть горящее авто, искали рядом с ним выживших. Но подойти было невозможно... Поистине ужасное ДТП», — рассказала GOROD48 проезжавшая мимо аварии липчанка.
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