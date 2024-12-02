Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Ужесточение «мигрантских» законов, упрощение регистрации парковочных мест – законы, которые вступают в силу в декабре
Ужесточение «мигрантских» законов, упрощение регистрации парковочных мест – законы, которые вступают в силу в декабре
Происшествия
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55 минут назад
Еще одно жуткое ДТП под Липецком: одна машина сгорела
Очевидцы сообщают о трупе на дороге
По словам очевидцев, в результате ДТП один человек погиб. Несгоревший автомобиль сильно деформирован. Участникам ДТП на месте происшествие оказывали помощь врачи и проезжающие мимо водители.
Это стало третьей крупной аварией за выходные. В субботу вечером в Липецком районе на машине в столб врезались подростки, погибла 15-летняя девочка. В Измалковской районе в лобовом столкновении погибли двое - водитель и пассажирка легковушки.
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