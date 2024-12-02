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55 минут назад

Еще одно жуткое ДТП под Липецком: одна машина сгорела

Очевидцы сообщают о трупе на дороге

Вечером 1 декабря под Липецком на объездной дороге в районе экономической зоны «Липецк» произошло столкновение двух автомобилей, после которого один из них сгорел.

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По словам очевидцев, в результате ДТП один человек погиб. Несгоревший автомобиль сильно деформирован. Участникам ДТП на месте происшествие оказывали помощь врачи и проезжающие мимо водители.

Это стало третьей крупной аварией за выходные. В субботу вечером в Липецком районе на машине в столб врезались подростки, погибла 15-летняя девочка. В Измалковской районе в лобовом столкновении погибли двое - водитель и пассажирка легковушки.
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