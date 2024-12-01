В Измалковском районе двое погибли в ДТП

Авария произошла в селе Чернава

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в селе Чернава Измалковского района, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.На месте работали 3 специалиста МЧС России и 1 единица техники.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей в 16. 30.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля марки «Ман» и легкового автомобиля марки «Лада». Предварительной причиной ДТП мог стать выезд на полосу встречного движения легкового автомобиля. В результате столкновения погиб водитель «Лады» и женщина, находившаяся в салоне его автомобиля. Причины и обстоятельства смертельного ДТП будут установлены в ходе расследования», — говорится в сообщении.