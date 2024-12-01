Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
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Происшествия
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сегодня, 17:33
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В Измалковском районе двое погибли в ДТП
Авария произошла в селе Чернава
На месте работали 3 специалиста МЧС России и 1 единица техники.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей в 16. 30.
«Предварительно установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля марки «Ман» и легкового автомобиля марки «Лада». Предварительной причиной ДТП мог стать выезд на полосу встречного движения легкового автомобиля. В результате столкновения погиб водитель «Лады» и женщина, находившаяся в салоне его автомобиля. Причины и обстоятельства смертельного ДТП будут установлены в ходе расследования», — говорится в сообщении.
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