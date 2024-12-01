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1259
сегодня, 17:33
3

В Измалковском районе двое погибли в ДТП

Авария произошла в селе Чернава

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в селе Чернава Измалковского района, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.

На месте работали 3 специалиста МЧС России и 1 единица техники.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей в 16. 30.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля марки «Ман» и легкового автомобиля марки «Лада». Предварительной причиной ДТП мог стать выезд на полосу встречного движения легкового автомобиля. В результате столкновения погиб водитель «Лады» и женщина, находившаяся в салоне его автомобиля. Причины и обстоятельства смертельного ДТП будут установлены в ходе расследования», — говорится в сообщении.

 

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Комментарии (3)

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Сначала новые
Правда
21 минуту назад
Теперь везде успели. Ещё один заговоренный был за рулём.
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мотоциклист
21 минуту назад
Легковые, как всегда, нарушают.
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Пьяные
сегодня, 17:50
выходные.
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