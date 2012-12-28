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Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Общество
340
45 минут назад
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В Елецком районе на пруду погибает лебедь
Местные жители призывают спасти птицу, но кто этим должен заниматься - непонятно.
Птица вторые сутки обитает на Черниконом пруду в Елецком районе. Скоро пруд замерзнет и лебедю не выжить. По словам местных жителей, лисы ночью уже пытались добраться на пернатого.
«Может кто-то может помочь», - задаются вопросом ельчане, но не уточняют, кому именно он адресован.
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