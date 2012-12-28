В Елецком районе на пруду погибает лебедь

Местные жители призывают спасти птицу, но кто этим должен заниматься - непонятно.

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«Может кто-то может помочь», - задаются вопросом ельчане, но не уточняют, кому именно он адресован.







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Тревогу забили в социальных сетях жители Ельца. Один из них опубликовал фото белого лебедя, который, вероятно, отбился от стаи и не может улететь.Птица вторые сутки обитает на Черниконом пруду в Елецком районе. Скоро пруд замерзнет и лебедю не выжить. По словам местных жителей, лисы ночью уже пытались добраться на пернатого.