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сегодня, 10:24
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Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём

Вереница жертв не хочет заканчиваться и только растёт.

52-летняя ельчанка пыталась продать стол на сайте бесплатных объявлений, а вместо этого лишилась всех своих денег.

На объявление откликнулась женщина, которая согласилась приобрести товар без торга и сообщила, что скоро с жительницей Ельца выйдет на связь её муж. Аферист, представившийся покупателем, сообщил, что не смог перевести деньги женщине, так как ей карта якобы оказалась заблокированной. Потерпевшая назвала номер второй карты, после чего ей стали поступать сообщения с кодами. Отзывчивый покупатель старался всячески помочь женщине и убедил её включить режим трансляции на своём телефоне, получив тем самым доступ к обеим банковским картам и их счетам.

Каково же было разочарование ельчанки, когда она узнала, что со всех ей счетов списали все деньги, которые там хранились - 37 тысяч рублей.

В УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что в похожих ситуациях оказывались жители региона, пытавшиеся продать снегоуборочные машины, одежду, диван, радиодетали. Один молодой человек был обманут при покупке билетов в театр.
Мошенничество
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Не понял
1 минуту назад
Ладно деньги можно перевести, а стол тоже переводом.
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мизантроп
14 минут назад
Опять надули, облапошили и водили за нос? Ничего, бывает, этонормально. вам же такие очень нравятся, уважаемые комментаторы. Вы же им всецело доверяете, и не только свои деньги.
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А зачем
сегодня, 11:26
они потом идут в полицию??
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Александр Н.
сегодня, 10:57
Уясните наконец, что нельзя сообщать пришедшие на ваш телефон коды, их просят только мошенники.
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СССР
сегодня, 10:54
Расчет только наличными из рук в руки ! У мошенников не будет шансов !
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что тут скажешь
сегодня, 10:53
Ну, как так-то? Отдать свои сбережения кому не попадя. Это может только без ума.
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Мистер очевидность
сегодня, 10:45
Какие граждане, такие и мошенники)))
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