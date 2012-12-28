Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Происшествия
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сегодня, 10:24
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Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Вереница жертв не хочет заканчиваться и только растёт.
На объявление откликнулась женщина, которая согласилась приобрести товар без торга и сообщила, что скоро с жительницей Ельца выйдет на связь её муж. Аферист, представившийся покупателем, сообщил, что не смог перевести деньги женщине, так как ей карта якобы оказалась заблокированной. Потерпевшая назвала номер второй карты, после чего ей стали поступать сообщения с кодами. Отзывчивый покупатель старался всячески помочь женщине и убедил её включить режим трансляции на своём телефоне, получив тем самым доступ к обеим банковским картам и их счетам.
Каково же было разочарование ельчанки, когда она узнала, что со всех ей счетов списали все деньги, которые там хранились - 37 тысяч рублей.
В УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что в похожих ситуациях оказывались жители региона, пытавшиеся продать снегоуборочные машины, одежду, диван, радиодетали. Один молодой человек был обманут при покупке билетов в театр.
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