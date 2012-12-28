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сегодня, 09:06
6

Бес в ребро – 69-летнему липчанину грозит срок за использование чужой топливной карты

Дедушка заправил свою «ласточку» на 150 тысяч рублей.

В Липецке возбуждено уголовное дело против пенсионера, который пытался поживиться за чужой счёт.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 69-летний пенсионер возле автозаправки нашёл топливную карту, ранее утерянную одним из водителей. Находке дедуля обрадовался и без зазрения совести начал заправлять свой личный автомобиль. «Бензиновое изобилие» длилось довольно долго – в течение 7 месяцев.

Тревогу забили в транспортной компании. Заметив, что со счёта пропадают деньги в неизвестном направлении, директор компании написал заявление в полицию. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Найти любителя халявы в XXI веке – дело техники.

В полиции пояснили, что уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Видео УМВД РФ по Липецкой области
Кража
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Недра народу!
1 минуту назад
Буржуи три шкуры дерут, такие цены рисуют!
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Интересно
4 минуты назад
Куда он почти 3тонны бензина дел? Прокатать за 7мес нереально!
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В.В.
14 минут назад
Шесть годов... Во, старый, обрадуется...
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Эксперт
20 минут назад
Дедуле нужно было состав с бензином украсть .Вот тогда бы ему ничего не было .А тут за 150 тыс. может и с тюрягу загреметь
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Шурик
57 минут назад
А утерянную карту заблокировать нельзя было, сумма ущерба могла быть в разы больше, попади карта в более предприимчивые руки.
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Внушаемый
24 минуты назад
Пора принимать закон-потерял карту,в течение 3 суток должен заблокировать ее ! А то так всех пересажаете !
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