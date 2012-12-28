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сегодня, 09:06
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Бес в ребро – 69-летнему липчанину грозит срок за использование чужой топливной карты
Дедушка заправил свою «ласточку» на 150 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 69-летний пенсионер возле автозаправки нашёл топливную карту, ранее утерянную одним из водителей. Находке дедуля обрадовался и без зазрения совести начал заправлять свой личный автомобиль. «Бензиновое изобилие» длилось довольно долго – в течение 7 месяцев.
Тревогу забили в транспортной компании. Заметив, что со счёта пропадают деньги в неизвестном направлении, директор компании написал заявление в полицию. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
Найти любителя халявы в XXI веке – дело техники.
В полиции пояснили, что уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Видео УМВД РФ по Липецкой области
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