Липецкая вечЁрка: убитые жена и любовница, мошенничество под прикрытием Wildberries и опасный дом
Общество
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сегодня, 11:13
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Председатель Липецкого областного суда может возглавить суд в Пятигорске
Он рекомендован на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции.
Александр Карташов возглавляет Липецкий областной суд с ноября 2021 года.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, до этого он в течение 12 лет занимал пост председателя Тверского областного суда, а также работал судьей, председателем районного суда в Ставрополе, был председателем судебной коллегии Ставропольского краевого суда. Стаж работы по юридической профессии составляет свыше 40 лет.
Александр Карташов — кандидат юридических наук, «Почетный работник судебной системы», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат премии «Судья года» в 2021 году.
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