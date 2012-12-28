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Общество
2050
сегодня, 11:13
17

Председатель Липецкого областного суда может возглавить суд в Пятигорске

Он рекомендован на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала председателя Липецкого областного суда Александра Карташова на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске. Далее решение за президентом: председатели судов назначаются его указом на основании рекомендации Высшей квалификационной коллегии судей.

Александр Карташов возглавляет Липецкий областной суд с ноября 2021 года.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, до этого он в течение 12 лет занимал пост председателя Тверского областного суда, а также работал судьей, председателем районного суда в Ставрополе, был председателем судебной коллегии Ставропольского краевого суда. Стаж работы по юридической профессии составляет свыше 40 лет.

Александр Карташов — кандидат юридических наук, «Почетный работник судебной системы», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат премии «Судья года» в 2021 году.


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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Знатоки
1 минуту назад
Будет рубить капусту.
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Карьер
19 минут назад
Здесь не справляется а там и тем более
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курортник
сегодня, 16:19
потянуло на курорт к теплу,а потом и в дубай.раньше в европу и америку,теперь турция.
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Foton
сегодня, 16:00
Похож на ведущего передачи на НТВ cледствие вели...
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Не
сегодня, 15:29
дают человеку пожить на одном месте ! И так до пенсии !
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Ваха
сегодня, 14:17
Там край хороший кавказ денежный на две три Жизни заработает перед пенсией
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...
сегодня, 14:33
Он уже на пенсии. Это дополнение к ней.
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Под лежачий камень
сегодня, 13:27
Надо всех менять что б на одном месте не обрастали
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Гость
сегодня, 13:18
Интересно а семья с ним переезжает постоянно, или он не женат
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Елы Палыч
сегодня, 13:12
толку от этих касс судов, в основном оставляют все без изменения, зато их содержание на миллионы рублей в месяц
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Мужик из Пятигорска
сегодня, 13:02
У нас своих судей пруд пруди
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