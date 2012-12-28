Председатель Липецкого областного суда может возглавить суд в Пятигорске

Он рекомендован на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала председателя Липецкого областного суда Александра Карташова на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске. Далее решение за президентом: председатели судов назначаются его указом на основании рекомендации Высшей квалификационной коллегии судей.Александр Карташов возглавляет Липецкий областной суд с ноября 2021 года.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, до этого он в течение 12 лет занимал пост председателя Тверского областного суда, а также работал судьей, председателем районного суда в Ставрополе, был председателем судебной коллегии Ставропольского краевого суда. Стаж работы по юридической профессии составляет свыше 40 лет.Александр Карташов — кандидат юридических наук, «Почетный работник судебной системы», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат премии «Судья года» в 2021 году.