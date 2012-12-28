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Происшествия
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сегодня, 15:16
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Липчанина обманули на 150 000 рублей, пообещав вернуть вдвое больше в аэропорту
Мужчина должен был забрать заработанные деньги в ячейке камеры хранения международного аэропорта.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанин сразу всё понял и в аэропорт не поехал. 21 ноября он пришёл в полицию.
63-летний мужчина также решил заработать на инвестициях и лишился 10 500 рублей.
74-летней женщине сначала позвонили в мессенджере под предлогом замены счётчиков, а потом к обработке пенсионерки подключились «сотрудники портала Госуслуг». Женщина продиктовала приходящие на телефон коды и личные данные и лишилась 800 000 рублей.
А 53-летнего жителя Ельца ещё 14 ноября обманули под предлогом продажи автомобиля на сайте — он перевёл мошенникам 325 000 рублей. Спустя неделю ельчанин обратился в полицию.
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