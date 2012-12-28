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сегодня, 15:16
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Липчанина обманули на 150 000 рублей, пообещав вернуть вдвое больше в аэропорту

Мужчина должен был забрать заработанные деньги в ячейке камеры хранения международного аэропорта. 

50-летний липчанин переписывался в соцсетях с мужчиной, который обещал ему помочь заработать через вложения в выгодный бизнес, и перевел собеседнику 150 тысяч рублей. По договорённости, свой куш он должен был забрать в ячейке камеры хранения международного аэропорта. Но когда пришло время ехать в аэропорт за деньгами, вторая сторона сделки перестала выходить на связь. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанин сразу всё понял и в аэропорт не поехал. 21 ноября он пришёл в полицию.

63-летний мужчина также решил заработать на инвестициях и лишился 10 500 рублей.

74-летней женщине сначала позвонили в мессенджере под предлогом замены счётчиков, а потом к обработке пенсионерки подключились «сотрудники портала Госуслуг». Женщина продиктовала приходящие на телефон коды и личные данные и лишилась 800 000 рублей.

А 53-летнего жителя Ельца ещё 14 ноября обманули под предлогом продажи автомобиля на сайте — он перевёл мошенникам 325 000 рублей. Спустя неделю ельчанин обратился в полицию.
мошенничество
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Комментарии (1)

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САИ
28 минут назад
Любители "халявы" не перевились и не переведутся никогда. Бесплатный сыр только в мышеловке, и то, связи с кризисом, подорожал.
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